Recupera tu cabello  del daño solar

Consejos de la estilista de las estrellas, Cynthia Alvarez

Durante los meses de verano nuestro cabello está expuesto a mucho. Con los rayos del sol, el sudor y actividades como la natación, es fácil que las puntas se resequen y, peor, que se pongan “brassy” u oxidadas, tomando ese tono anaranjado que no luce nada bien.

Para encontrar una solución al daño del cabello que ocurre durante los meses de sol y mar, conversamos con la estilista de celebridades, Cynthia Álvarez, quien compartió los siguientes consejos.

Minimiza el calor: Después de los duros meses de verano, el cabello necesita mucha hidratación, lo que significa que debe disminuir cualquier calor que se le aplique a la hora de peinarlo.

Otro lugar para reducir el calor es en la ducha. El calor del agua despoja al cabello de sus aceites naturales y deja las cutículas abiertas, lo que puede afectar su estado con el tiempo. Aplicar el champú con agua tibia y enjuagar el acondicionador con agua fría es la mejor fórmula para sellar la humedad.

Usa menos champú: A menudo cometemos el error de lavarnos el cabello con champú todos los días. Entiendo que queremos evitar ese aspecto de cabello grasoso, pero este es un gran no, sobre todo en el cabello pintado.

En primer lugar, solo debes lavarte el cabello como máximo tres veces a la semana. Para esos días que no se lava, recomiendo usar champúes en seco, como el Dove Care Between Washes Invisible Dry Shampoo, por ejemplo, para añadir extravolumen a tu cabello y eliminar un poco la grasa. Asegúrate de no rociarlo demasiado cerca de las raíces – la lata debe estar al menos 8-12 pulgadas de distancia de la raíz – o tendrá el efecto adverso.