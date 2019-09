!De crack a crack! CR7 felicitó a Chucky

El pasado domingo el delantero mexicano Hirving Lozano hizo su debut con el Napoli, en un partido donde le marcó, nada más y nada menos que a la Juventus de Cristiano Ronaldo, quien al final del partido lo felicitó.

El jugador declaró esto durante una entrevista para TUDN, aseguró que fue muy grato recibir la felicitación del astro portugués.

“En el último gol de ellos se acercó un poco y me felicitó. Me dijo que bienvenido a Italia. Fue algo muy bonito, es un jugador espectacular, de otra serie, fue algo muy bonito, disfruté mucho del partido porque el equipo se vio muy bien y también por jugar contra grandes jugadores, no solo es Cristiano” Hirving Lozano