¿Emma Coronel está preocupada por la salud de “El Chapo”?

Abogado del narcotraficante reportó que su cliente presentaba un "comportamiento diferente"

Los abogados de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera señalaron que su cliente “ha cambiado” en la Supermax de Florence, Colorado, donde cumple su condena de cadena perpetua más 30 años de prisión.

A pesar de que el líder del Cártel de Sinaloa puede realizar ejercicio al aire libre una hora al día, ver la luz del día parece no ayudarlo, ya que no tiene tantas visitas de sus defensores como en el Centro Correccional Metropolitano en Manhattan, a donde la abogada Mariel Colón acudía todos los días, además de otros asistentes legales.

“Me di cuenta de que estaba triste. Completamente diferente. Su comportamiento, sus ojos”, contó el abogado Marc Fernich a la revista New York. “Incluso su cabello, le afeitaron la cabeza. No importa si ha sido condenado por los crímenes más atroces o crímenes horribles, no creo que nadie merezca ser tratado de esa manera”.

Con ese reporte, varios portales mexicanos han señalado que Emma Coronel, esposa de Guzmán Loera, está preocupada por la salud de su cónyuge, aunque ella no ha hecho públicas sus preocupaciones u opiniones sobre las condiciones carcelarias en las que se encuentra “El Chapo”.

Colón está en contacto constante con Coronel, ya que además de representar a su esposo, la joven abogada puertorriqueña la asesora en el desarrollo de su empresa de moda en Nueva York, la cual sería lanzada este verano, pero hasta ahora no hay reportes de avances.

La abogada tampoco ha revelado las opiniones de la exreina de belleza, quien ha estado inactiva en sus cuentas en redes sociales, principalmente Instagram.