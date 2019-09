Noelia caldea Instagram meneando sus curvas con medias y bodysuit

View this post on Instagram

Aqui les va mis queridos y adorados, un pedacito de baile con la Cancion "Amor Añejo" de @internacionalcarroshow para todos esos que aman las Canciones de la Internacional Carro Show. Hacer Videos de bailecitos (Baile bien o mal ) con Canciones de colegas es algo que disfruto de verdad, no me hace menos cantante hacerlo. Por el contrario a lo que algunas acomplejadas piensan u opinan. Yo Amo todo lo que hago y lo que hago para Ustedes con todo el Corazon.