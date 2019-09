Afición chiva ya no quiere a TomásBoy y lo defiende ¡Un americanista!

El ‘Rebaño’ volvió a perder por lo que se desató la furia entre los chivahermanos

La gestión de Tomás Boy al frente de Chivas no ha sido fácil. El “jefe” no ha sido aceptado por una buena parte de la afición, que considera que no tiene el perfil para dirigir a los tapatíos y hasta el momento, la balanza no está a su favor ya que tras siete partidos jugados en la liga, Guadalajara suma ocho puntos para ocupar el lugar 15 de la tabla, lo preocupante es que es penúltimo del descenso, solo superado por Veracruz.

Por si fuera poco, las Chivas dieron vergüenza al perder 1-0 ante Correcaminos dentro de la Copa MX, por lo que los fans pidieron la salida del entrenador y crearon el hashtag #FueraBoy pero el técnico tiene quién lo defienda.

Curiosamente el apoyo vino de un lugar inesperado, Carlos Reinoso, timonel de los tamaulipecos quien habló después del partido en el que los suyos salieron victoriosos. ‘El Maestro’, que se ha autonombrado fan número 1 de las Águilas del América, dijo que la afición chiva es injusta con Boy y lo excusó por los resultados, pues claro, para él mejor que el odiado rival ande dando pena.

🎥 “Creo que la gente de Chivas de repente es injusta porque eso de ‘fuera Boy’… Tomás no juega. Siempre se le echa la culpa al técnico, es facilísimo”: Carlos Reinoso. @ASMexico @US_diarioas pic.twitter.com/1msqOmsKtN — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) September 5, 2019