Cada vez más juntas: Miley Cyrus festejó el cumpleaños de Kaitlynn Carter (Fotos)

Cyrus y Carter se vistieron muy elegantes

Miley Cyrus y Katlynn Carter cada vez se muestran más juntas. En esta oportunidad la artista pop acompañó a la modelo durante la celebración de su cumpleaños, y la agasajada compartió en sus stories algunas fotos, dejando en claro que la relación avanza a paso firme.

Según cuenta la revista People, la ex Hannah Montana sigue adelante sin remordimientos después de separarse de Liam Hemsworth y disfruta mucho de la compañía de Carter. No hay dudas de que ya no se esconden de los flashes: fueron vistas juntas en varias ocasiones desde aquella primera vez que fueron capturadas muy románticas en un barco mientras navegaban en Capri.

En esta ocasión, Cyrus y Carter se vistieron muy elegantes y compartieron unas fotos en blanco y negro en sus stories de Instagram.

Para esta especial ocasión la DJ, de 31 años, lució un vestido negro de manga larga y zapatos altos a juego; la cantante, en tanto, optó por una camisa blanca y pantalones negros. Y al igual que en otros eventos, se vistieron a composé -en este caso con sus looks black and white- y posaron muy sonrientes.

Anteriormente ya habían sido vistas juntas en los MTV Video Music Awards de la semana pasada; otra vez se las vio entrando tomadas de la mano a una fiesta nocturna de Manhattan. Y, más recientemente, las fotografiaron yendo juntas a un almuerzo con Tish Cyrus, la mamá de la cantante.

Por su parte, Hemsworth solicitó el divorcio el 21 de agosto alegando “diferencias irreconciliables”, y dado que la pareja firmó un acuerdo prenupcial antes de su matrimonio, se espera que la separación legal se concrete rápidamente sin ningún inconveniente.