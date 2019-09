Líder espiritual torturó a gays durante 20 años, ahora se declara homosexual

Después de tanto tiempo, se arrepiente de todo y admite el daño ocasionado

McKrae Game, el hombre que fundó uno de los mayores programas de terapia de conversión gay en el país y dirigió la organización homofóbica durante 20 años, se ha declarado gay.

En 1999, Game, de 51 años, comenzó el Ministerio de la Verdad (más tarde rebautizado como Hope for Wholeness) en Carolina del Sur, que tiene como objetivo suprimir o cambiar por completo la sexualidad de personas LGBTQ a través de asesoramiento, intervenciones.

Game fue despedido de la organización.

“Luché mucho tratando de negar mi atracción por los hombres, ahora soy capaz de aceptar mis deseos y decir abiertamente que soy un hombre gay. Ahora, después de 26 años de sufrimiento, tengo más paz que nunca”, declaró Game a The Post and Courier.

Game recibió asesoramiento cuando era joven en un intento de superar su atracción por los hombres y finalmente se casó con una mujer para reprimir sus sentimientos. Según afirma su esposa, Julie, era “comprensiva”.

“La terapia de conversión no es solo una mentira, es muy dañina. Especialmente cuando se lleva al extremo y se marcan metas, esperando que suceda el cambio. Se insiste en que algún día sucederá”, declaró Game.

Según Post and Courier, Game nació y creció en un hogar bautista del sur en Spartanburg, Carolina del Sur. Su madre le presentó a un consejero que afirmó que era homosexual porque su padre no había invertido el suficiente tiempo en él cuando era niño.

Sus compañeros de clase a menudo lo molestaban, llamándolo “McGay” por sus cualidades femeninas, lo que llevó a Game a negarse a sí mismo y a otros que se sentía atraído por los hombres hasta los 18 años.

Desarrolló ansiedad debilitante, inseguridades y crisis mentales.

“Estaba teniendo ataques de pánico continuos, y nunca antes había experimentado eso. Emocionalmente, me estaba volviendo loco. Mi cerebro me decía que iba en la dirección equivocada, pero mi cuerpo me decía lo contrario”, confiesa.

Luego, Game realizó un retiro para personas que eran homosexuales y no querían serlo, dirigido por un grupo llamado Exodus, una organización cuya misión era “ayudar” a los cristianos homosexuales a ser heterosexuales. Alan Chambers, el presidente de Exodus, también admitió ser gay después de años de negación.

Casi 2 décadas después, Game reconoció ser gay admitió que la organización perjudicó a varias generaciones con sus prácticas de conversión. Fue expulsado por la junta directiva de la organización y él ha querido relatar su experiencia y compartir su historia a través de una publicación de Facebook.

Más de una docena de estados han prohibido la terapia de conversión gay, que busca cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona. La práctica ha sido repetidamente condenada por la Asociación Americana de Psicología.