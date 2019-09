Shakira y Gerard Piqué han quedado expuestos

View this post on Instagram

Couple goals 💘 @shakira and @3gerardpique . Cr:@shakira__videos . . Follow me ⏩: @shakira.4.ever ❣ . . __________ #shakira #pique #shakifan #shaki #shakirasyria #shakifans #shakiramebarak #shak #shakiralovers #shakiracolombia #fcbarcelona #fcb #messi #leomessi #commemoi #chantaje #clandestino #perrofiel #empire #eldorado #eldoradoworldtour #shakirafan #shakirafans #shewolf #hipsdontlie ♡