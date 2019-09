“Respeto su cuerpo y su decisión”: Alejandra Guzmán rompe el silencio y habla del aborto de Frida Sofía

Con motivo de su próxima presentación en la Ciudad de México y lanzamiento del disco “Live at The Roxy”, la cantante ofreció una conferencia de prensa, en donde conmovida decidió hablar acerca de su relación con Frida Sofía y las polémicas declaraciones a través de redes sociales.

“Lo que más quiero es acercarme, abrazarla y perdonarla, igual que ella puede perdonarme a mí muchas cosas, pero no hay nada que no se pueda solucionar”, expresó la hija de Silvia Pinal.

La intérprete de “Llama por favor” aprovechó el momento para aclarar la relación que supuestamente tuvo con Christian Estrada, ex novio de su hija. “yo realmente no estaría tan tranquila si esto fuera cierto, si la acusación que yo con el galán, pues no, yo no estaría tan tranquila, yo estoy en paz, yo soy honesta”.

En cuanto al supuesto aborto por el que pasó su hija,Alejandra Guzmán aseguró que no puede hablar mucho del tema: “yo no puedo hablar de algo que no es mi cuerpo, que le pregunten a Frida eso porque yo no sabía de todo esto, respeto su cuerpo y su decisión, pero no soy la que debe hablar de este tema”.