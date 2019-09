VIDEO: Niñas se graban mientras inhalan cocaína en México

Las menores no pasan ni de los 15 años y ya están consumiendo esa adictiva droga

En redes sociales circula un video que ha indignado a los usuarios, pues en él aparecen niñas de junior high school (secundaria) mientras consumen lo que parece ser una de las drogas más comercializadas por grupos del narcotráfico, la cocaína.

En las escenas se ve cómo el polvo blanco está molido sobre un teléfono celular, luego tras una breve conversación, una de las pequeñas que aparece en las escenas de tan solo 27 segundos de duración se dispone a inhalar la droga por la nariz, con ayuda de un objeto acondicionado para ello.

Se desconoce con precisión en qué lugar de México fue grabado el video pero algunos comentarios que se leen en las redes sociales, apuntan a que el video fue grabado en el estado de Querétaro una entidad ubicada en el Bajío de dicho país

Las críticas no se han hecho esperar pues los usuarios de las redes sociales se preguntan cómo consiguieron la droga y si los papás de los niños no les están poniendo suficiente atención como para que estén cayendo en el mundo de las drogas a tan temprana edad, pues seguramente no pasan de los 15 años los menores que se ven en el video.

Según datos del Informe sobre el Consumo de Drogas en las Américas 2019, México se ubicó en segundo lugar en consumo de anfetaminas entre estudiantes de secundaria, sólo después de Estados Unidos, y las mujeres adolescentes consumen más que los hombres.

En contraste, México rebasó a Estados Unidos en consumo de metanfetamina entre ese mismo sector poblacional, pues , el 2.2 % de los estudiantes de junior high school (secundaria) consumen esa sustancia, mientras que en Estados Unidos lo hacen 0.8% de los jóvenes del mismo grado escolar.

De las cifras de consumo de anfetaminas, destaca que ocupan los primeros lugares: Estados Unidos (8.1%), México (2.7%) y Canadá (1.8%), pero “en Estados Unidos, Chile (4.4%) y México los registros de consumo son más altos entre las mujeres que en los hombres”.

