Colombiana María Camila Osorio gana el US Open Junior

Es la primera tenista hombre o mujer de Colombia en ganar en individuales un torneo de Grand Slam

QUEENS, NY.- La tenista colombiana María Camila Osorio Serrano de 17 de edad se coronó campeona del US Open Junior 2019 al vencer a la estadounidense Alexandra Yepifanova por el marcador de 6-1 y 6-0.

“Es increíble, es como un sueño. La verdad es estuve a punto de no jugar en el US Open, pero mi equipo y yo nos decidimos y aquí estoy. No puedo creer que haya ganado el torneo”, declaró Osorio en la rueda de prensa, después de la premiación.

Osorio que compite bajo el auspicio de Colsanitas. de esta forma hizo historia para el tenis colombiano al convertirse en la primera tenista colombiana (hombre o mujer) en coronarse campeona de un torneo de individuales de Grand Slam.

“Mi meta es llegar a ser número 1 del mundo, pero ahora lo único que deseo es regresar a Colombia y estar con mi familia, abrazarlos. Todo lo que he logrado se lo debo a ellos, mi familia”, dijo sonriente la tenista cucuteña.

Osorio anunció que este fue el último torneo en que compitió como Junior y en adelante lo hará como profesional.

“Descansaré un par de semanas y regresos a mis entrenamientos. El paso a profesional requiere más responsabilidad y entrenamiento, pero ese no es el problema, siempre me entrego por entero a lo que hago. Seguramente empezaré jugando el Abierto de Australia”, reveló sonriente la colombiana.

Osorio, número 2 del mundo en juveniles el año pasado y subcampeona en la temporada pasada del torneo de Maestros de Chengdu, China- cierra de esta forma su etapa como juvenil (sub-18 años), en una temporada en la que también ha jugado torneos profesionales, obteniendo ya dos títulos en los dos ITF W25 de Guayaquil, dos subtítulos en los dos ITF W15 de México, y los cuartos de final del Claro Open Colsanitas WTA de 250 mil dólares del mes de abril.

El triunfo de Osorio se suma al alcanzado por la pareja de dobles colombiana conformada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, que se adjudicaron el US Open 2019 en dobles y quienes además ganaron el Wimbledon en julio. A este palmarés del tenis colombiano se agrega el título que obtuvo Juan Sebastián Cabal con Abigail Spears en el torneo de dobles mixtos del Abierto de Australia 2017; y al título que en 2001 alcanzó la pareja de Alejandro Falla y Carlos Salamanca, en el torneo de dobles de Roland Garros Junior 2001.