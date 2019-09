Ana Patricia Gámez: El público enojado por su poca participación en ‘Enamorándonos’

El show comenzó con una fuerte controversia para los productores y ejecutivos de Univision

Ayer, en un especial que se transmitió por Univision y UniMás, se estrenó la versión para Estados Unidos de ‘Enamorándonos’ conducido por Ana Patricia Gámez y Rafael Araneda. Pero para sorpresa de muchos, en especial para los que esperaban ver el gran debut de la ex reina de ‘Nuestra Belleza Latina’, ella solo tuvo pequeñas participaciones que encendió el enojo de gran parte del público.

Como te hemos contado y como la propia Ana Patricia lo compartió, el dar este paso de dejar la co-conducción de las cuatro horas en vivo de lunes a viernes en ‘Despierta América’, significaba un crecimiento en su carrera, tener su propio show junto a Araneda, con un formato que ha dado que hablar mucho en diferentes países en donde es todo un éxito como Turquía y México.

Sin embargo, por lo menos en el especial, parecía más la asistente, la modelo del presentador chileno que la co-conductora, y así no solo lo notamos quienes vimos el show, sino que el público lo manifestó a través de las redes sociales, en donde incluso la compararon con Sisi Fleitas cuando era modelo de Don Francisco en ‘Sábado Gigante’.

“karlitabusto aquí mirandoooo pero él araneda no t deja hablar🙈🙈🙈🙈”.

“nancyyjimenez_Tan hermosa como siempre, había estado esperando mucho el programa, apenas van 22 minutos pero me decepciona ver que Anaita casi no aparece, para mi más que presentadora parece modelo y no estoy muy contenta con eso, ella es tan talentosa y que la echen perder así no se vale, ella era la alegría de despierta America”.

“83lupi Que te dejen participar más en el programa 😊”.

“atrachitalinda26 Muy mal programa no dejan ni hablar Anita pensé que ella era la principal mmm👎👎👎”.

“betty1231h Estoy viendo el programa pero no hay mucha participacion de ana😐”

“yuddymor_x Queremos que te dejen participar un poco más ❤️😘😘”.

“jukean Wow porque no te dejan ablar Ana tú tienes mas talento”.

“7715joel Xk el 🇨🇱 chileno no deja nada para Anita 😢😢😢😢😢”.

“maldonado.geissel Anaaaaa veo que no participas muchp 🙄🙄🙄 sigo viendo el programa para ver si sales pero nada 🙄 pero bueno esperó que en otros domingos se te vea más 👍 por ahora seguiré viendo porq sale la meches hermana de @lipstickfables 😊”.

Esto es solo un reflejo de los miles de comentarios que hay en las redes, ya sea en la cuenta de Ana Patricia, como en la de ‘Enamorándonos’. Es que todos entendimos que esta podría ser la dupla perfecta para un necesario show de entretenimiento en la televisión hispana de Estados Unidos.

Rafael Araneda, quien es un importante y veterano presentador chileno, a quien cada año lo vemos conducir el Festival de Viña del Mar, toda su experiencia era un complemente perfecto para Ana Patricia Gámez, quien es uno de los talentos más queridos en la televisión hispana de Estados Unidos, en especial por el público del Oeste del país, el más buscados por las cadenas.

Al tratarse de un formato en donde los ‘amorosos’ conocen a sus ‘flechados’ con la intención de formar una pareja, casarse y tener hijos; muchos pensaron que cada uno presentaría y tendría a cargo una historia. Sin embargo, el presentador es Rafael y Ana solo tienen intervenciones al comienzo y al final de cada bloque, dejando con ganas de más de ella al público que esperaba con ansias este crecimiento en su carrera, que, hasta el momento no parece ser tal.

Ana Patricia, fue elegida reina de ‘Nuestra Belleza Latina’ y de ahí fue teniendo diferentes participaciones hasta convertirse en una de las presentadoras del show más visto de las mañanas de la televisión hispana en Estados Unidos, ‘Despierta América’… Poco a poco, a veces con algunos tropiezos, la hemos visto crecer. Luego participó de ‘Mira Quién Baila’, hasta que decidió dar este paso.

En el caso de Rafael, además de su trayectoria de éxito en su país, en Estados Unidos fue el presentadora de ‘Sí se Puede’, un reality de competencia de famosos que transmitió Telemundo, sin mucho éxito, tanto así que terminó pasándose los domingos después de la media noche porque el público no lo aceptó.

¿Qué pasará cuando desde hoy comience ‘Enamorándonos’ en vivo, de lunes a viernes desde las 7/6 PM Centro por Unimás? ¿Le darán a Ana Patricia la oportunidad de ser realmente la co-presentadora? ¿Escucharán los productores y ejecutivos el reclamo y pedido del público? Todas esas respuestas la sabremos desde esta noche y te seguiremos informando.