Kim Kardashian rompe en llanto tras conocer los resultados del test de Lupus que se realizó

La socialité no pudo evitar contener las lágrimas al enterarse de la noticia

Kim Kardashian se derrumbó al saber que el test de anticuerpos le dio positivo para la enfermedad de lupus y artritis reumatoide. Si bien este resultado podría ser un falso positivo, e incluso puede que ambas afecciones estén presentes en su sistema pero nunca se desarrollen, la noticia la devastó. El mal momento de la socialité se dio a conocer en la nueva temporada de Keeping Up With The Kardashians, donde se le ve romper en llanto cuando su médico le comunica los resultados.

El primer episodio de la temporada número 17 del reality de la vida del clan Kardashian empezó con un momento de gran tensión, donde Kim explica que hace varios meses sufría distintos malestares. Los adjudicó a un posible nuevo embarazo, pero luego de descartar esa posibilidad decidió hacerse estudios más específicos.

“Me he sentido tan cansada, con náuseas y mis manos realmente se están hinchando. Siento que literalmente me estoy desmoronando. Tengo las manos entumecidas, y mis muñecas comienzan a dolerme, pero definitivamente es una sensación diferente a cualquier dolor que haya tenido antes. Siento esto en mis huesos. Está empezando a preocuparme realmente“, expone la famosa ante las cámaras.

En otro fragmento del programa también explica que su médico le dijo que sus síntomas eran compatibles con un cuadro de artritis reumatoide. “Es muy aterrador. Así que tengo que ir al médico y ver qué pasa porque no puedo vivir así”, manifestó preocupada.

Finalmente, recibió una llamada donde su médico le dice: “Kim, tus anticuerpos son positivos para el lupus y la artritis reumatoide“. La noticia devastó por completo a la esposa de Kanye West y madre de cuatro hijos. Si bien este resultado podría ser un falso positivo, esta primera instancia fue un golpe para la modelo.

De todas maneras, su doctor le explicó que el resultado no significa a ciencia cierta que padezca alguna de las dos enfermedades, sino que demuestra que tiene los anticuerpos de ambas afecciones en su cuerpo, pero podrían estar “dormidos” y desarrollarse en el futuro, como también podrían mantener esa condición y no “despertarse”.

En todo momento, su madre Kris Jenner y sus hermanas Khloé y Kylie la consolaron y le dijeron que se mantuviera fuerte hasta tener los resultados de las nuevas pruebas que traerán más claridad sobre la situación. “Estoy muy nerviosa, no dejo de pensar en lo peor que pueda pasarme. Los próximos días van a ser un infierno, viviendo sin saber qué tengo, que está pasando y cómo puedo curarme“, concluyó entre lágrimas.