Se disfrazó de anciano para entrar en EEUU. Todo iba bien hasta que llegó al control

Con el pelo canoso, la barba completamente blanca y a bordo de una silla de ruedas; un hombre indio de 32 años se hizo pasar este domingo por un anciano de 81. ¿El objetivo? Entrar a Estados Unidos con un pasaporte falso. Pero agentes del aeropuerto de Nueva Delhi se dieron cuanta a tiempo y no le dejaron subir al avión.

Jayesh Patel, residente de la ciudad india Ahmedabad, se presentó este en el aeropuerto internacional Indira Gandhi ataviado con su disfraz de anciano y haciéndose pasar por Amrik Singh, según informa el canal indio de noticias NDTV.

La apariencia envejecida del hombre le permitió acceder hasta el control previo a tomar el vuelo. Fue ahí cuando se levantaron las sospechas entre los agentes ya que el señor se negaba a levantarse de su silla de ruedas alegando que era demasiado mayor para ponerse de pie.

El inspector Rajveer Singh, de la Fuerza Central de Seguridad Industrial (CISF), se dio cuenta de que se trataba de que se trataba de una artimaña cuando Patel empezó a evitar el contacto visual mientras estaba siendo entrevistado. Tras someterlo a inspecciones más detalladas, las autoridades determinaron su identidad real.

“La apariencia y la textura de la piel del pasajero parecía ser mucho más joven de lo que decía el pasaporte. El hombre llevaba gafas sin graduar para ocultar su edad”, según dijo un portavoz de CISF al medio citado más arriba.

Los agentes migratorios indios presentaron cargos de suplantación a Patel y continúan con la investigación para determinar, entre otras cosas, que llevó al hombre a hacerlo.

Straight out of a movie scene ! This is 32 yr old Jayesh Patel who presented himself as a 81 yr old man, with coloured beard and hairs, at the Delhi airport yesterday for travel to NY. Nabbed by @CISFHQrs pic.twitter.com/vJczVQiQOn

— NEELABH (@neelabhsa) September 9, 2019