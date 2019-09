AB5: De contratista independiente a empleado con beneficios

Legisladores estatales aprueban histórica legislación que protege a los trabajadores de California

El martes por la noche, en una decisión histórica que podría revolucionar la economía basada en la labor de contratistas independientes de todo el país, los legisladores de California aprobaron el proyecto de ley AB5.

La iniciativa, introducida por la asambleísta de California Lorena González, fue aprobada por el Senado de California con 29 votos a favor y 11 en contra. El gobernador Gavin Newsom expresó su apoyo por la medida y se espera que firme el proyecto de ley en los próximos días

AB 5 tiene como base una decisión de la Corte Suprema conocida como Dynamex Opertions West inc v Corte Suprema, la cual define nuevos parámetros para determinar si los trabajadores están correctamente clasificados como contratistas independientes, o si deberían ser considerados empleados.

Entre otras cosas, cuando un trabajador es clasificado como “contratista independiente”, la empresa o corporación para la cual trabaja no tiene que pagar por sus beneficios, días libres y vacaciones como tiene que hacerlo por ley si el mismo trabajador fuese clasificado como “empleado”. La clasificación errónea de trabajadores también les impide agruparse y ser parte de un sindicato que defienda sus derechos.

“California ha tomado un paso clave para asegurar los derechos del trabajador”, indicó Coral Itzcalli, vocera de la Alianza de Trabajadores Móviles. Itzcalli indicó que luego de la aprobación del Senado estatal recibió llamados de numerosos medios de comunicación, incluso desde Europa, interesados en dicho modelo de trabajo.

“Los líderes de la Asamblea y el Senado dejaron bien claro que las compañías no pueden seguir explotando a los trabajadores, ni negándoles sus derechos básicos”, indicó Itzcalli.

La líder se refirió a otras industrias, también con mayoría de trabajadores hispanos, como los camioneros del puerto, e indicó que, de ser firmada a ley por el Gobernador, estas también deberán reclasificar a sus trabajadores.

“Todas las compañías que ahora se están lavando las manos van a tener que comprobar, por ley, que realmente son contratistas y van a tener que respetar a sus trabajadores”, agregó.

La Federación de Trabajo de California indicó en un comunicado que la histórica medida podría influir en el resto del país, convirtiendo a California en líder en materia de derechos laborales.

¿Empleado o contratista independiente?

Bajo AB5, las empresas y corporaciones deberán completar la prueba “ABC” para determinar si el trabajador es efectivamente un contratista independiente, o si por el contrario debe ser considerado como empleado.

A. La empresa no tiene control sobre el trabajador

B. El trabajador realiza una labor que no es central para los negocios de la compañía

C. El trabajador tiene un negocio independiente dentro de dicha industria

Cuando un trabajador no cumple con las tres premisas debe ser considerado como empleado y recibir los beneficios que le corresponden, incluidos desempleo, seguro médico, licencia médica, licencia por maternidad, tiempo extra y el pago mínimo estipulado por el estado.

“Por ejemplo, si realmente se trata de un contratista independiente, como en el caso de la construcción, la compañía o persona que lo contrata ´negocia’ con dicho contratista cuánto le va a pagar, cuándo y cómo realizará el trabajo. Pero si un jefe le dice a un trabajador cuándo, cómo, qué y cuánto tiene que trabajar y por cuánto dinero, el trabajador debe ser considerado como empleado”, explicó Itzcalli.

Varios candidatos presidenciales demócratas apoyan la AB5, entre ellos Bernie Sanders, Kamala Harris y Elizabeth Warren

En contra de la AB5

Firmas, corporaciones y empresas que basan sus operaciones en el uso de contratistas independientes se oponen a la medida.

“Estamos preparados para llevar este asunto a los votantes de California, para preservar la libertad y el acceso que los conductores y pasajeros quieren y necesitan”, indicó Lyft en un comunicado.

“Uber y Lyft ya han indicado que llevarán el asunto a votación. Nosotros les decimos, si quieren pueden gastar su dinero en cabildeo y en propaganda política, pero ¿por qué no utilizar ese dinero para pagarles lo que les corresponde a los trabajadores, y así tener trabajadores felices que pueden mantener a sus familias?”, opinó Itzcalli

Uber, Lyft y DoorDash, cuyo negocio está basado en contratistas independientes anunciaron que gastarán $90 millones de dólares en las elecciones de noviembre de 2020 para convencer a los californianos y derrotar la medida.

Otras industrias

La posible puesta en vigencia de AB 5 repercutiría no sólo en la industria de trabajadores móviles, sino también en otras industrias, como por ejemplo, la industria de los diarios.

Es por esta razón que el editor en jefe de La Opinión, Gabriel Lerner, se opuso al proyecto de ley AB5. En su columna de opinión, publicada el martes 10 de septiembre, Lerner explicó cómo la reclasificación de trabajadores podría llegar a perjudicar a la industria.

“Se trata de la propuesta de ley AB5, que hará obligatorio ofrecer salarios fijos, entre otros, a quienes entregan los periódicos a los miles de puestos de ventas y a los reporteros ‘freelancers’, que perciben su pago por artículo y que por lo general trabajan para varios medios”, opinó Lerner.

En la actualidad, la industria de diarios y periódicos se basa mayormente en el trabajo de reporteros “freelancers”, quienes al no ser considerados empleados, no reciben beneficios.

“Más de 100 medios de comunicación, diarios y semanarios, latinos, afroamericanos, asiáticoamericanos, nativoamericanos y locales verán casi imposible seguir operando si la ley (AB5) es aprobada tal cual está ahora”, agregó Lerner.

“No es secreto que los medios escritos están viviendo la crisis económica más grave de su existencia. Este diario ha sufrido recortes, año tras año. Su personal ha sido diezmado. Nuestras oficinas reducidas. Un solo profesional cumple hoy la misma labor que años atrás hacían varios”.

La Opinión, junto a otros diarios del estado, pidieron al Gobernador que los excluya de la aplicación de la ley AB5, para no tener que reclasificar a sus trabajadores.

Para leer la opinión completa, puedes visitar: https://laopinion.com/2019/09/10/contra-la-ley-ab-5/

“Una excepción similar ya ha sido concedida a agentes de seguros, ciertos profesionales de la salud, asesores de inversión, pescadores, peluqueros o cosmetólogos licenciados, y otros. Pedimos lo mismo que ellos”, agregó Lerner.

Para más información, puedes visitar: https://mobilealliance.org