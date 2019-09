Cuomo critica a la MTA por mala ‘calidad de vida’ en el Subway

El Gobernador señala los problemas de suciedad en vagones y estaciones, asalto a trabajadores y pasajeros, y la evasión de tarifas

Para millones de neoyorquinos que a diario usan el Subway para trasladarse a sus destinos no es nada nuevo el hallazgo de un reporte dado a conocer esta semana, que indica que los vagones están cada vez más sucios. Lo que sí es diferente, es que el mismo ‘jefe’ de la MTA, el gobernador Andrew Cuomo, le llame la atención a la agencia de transporte por la mala ‘calidad de vida’ en el metro de la Gran Manzana.

“Es este [problema] de calidad de vida el que ahora ha bajado las escaleras desde la calle hacia el metro, y ese es un nuevo conjunto de problemas con los que la MTA tendrá que lidiar”, dijo el mandatario el martes a varios medios locales.

Esa fue la enfurecida reacción que tuvo Cuomo tras conocer sobre el informe que señala que la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) no ha logrado frenar tres problemas serios que por el contrario han ido empeorando: suciedad en vagones y estaciones, asalto a trabajadores y pasajeros, y la evasión de tarifas.

“La MTA es responsable de la MTA. Por eso se llaman la MTA. Tienen una fuerza policial. Tienen como 70 mil empleados. Son responsables de sus normas y reglamentos”, dijo Cuomo, añadiendo que “ese es un desafío nuevo y difícil para esa agencia”.

Y al referirse a los derechos de los usuarios, indicó: “Ellos tienen derecho a no ser acosados, no ser amenazados, no ser sometidos a condiciones intolerables”, dijo Cuomo, agregando que ellos “pagan sus tarifas, y también tienen derechos”.

Pero aunque el mandatario estatal señaló directamente a la agencia como la principal responsable del empeoramiento de las condiciones de este sistema de transporte subterráneo masivo, muchas críticas están siendo dirigidas a él, ya que el Gobernador es considerado como la persona que está a la cabeza de la MTA, debido a que nombra al presidente de la Junta Directiva y varios de sus miembros.

Al salir al paso a los señalamientos contra su ‘inacción’ para mejorar la situación en el Subway, Cuomo pareció haberle lanzado la ‘papa caliente’ a la Alcaldía: “La calidad de vida ha empeorado, y es un síntoma de lo que está sucediendo en la ciudad, ahora está en el metro y presenta problemas concentrados en el metro”.

El informe sobre la suciedad del Subway, reportado primero por ‘The City’, indica que las quejas por suciedad en el sistema se han disparado desde el 2017, principalmente dentro de los vagones.

La MTA registró 1,623 reportes de trenes sucios en los primeros ocho meses de este año, lo que superó los 1,504 que hubo en todo el 2017, y está en camino de superar las 2,058 quejas del año pasado.

Y en su defensa, la agencia asegura que el aumento se debe a que han facilitado las formas en las cuales los usuarios pueden presentar sus quejas, y por ello da la impresión de que hubo un aumento, pero se debe más a la “precisión mejorada en la presentación de informes”.

Al referirse a las buenas noticias del reporte, el Gobernador destacó que los trenes “funcionan mejor”.