Paulina Rubio se lanza con todo contra sus ex, y los llama “bobos”

Todo esto en la letra del nuevo sencillo de la cantante, "Si supieran"

Tras una larga ausencia, Paulina Rubio, la chica dorada, ha lanzado un nuevo sencillo, titulado “Si supieran”. Se trata de una pegajosa canción con ritmo urbano, que de inmediato llamó la atención por su letra.

El tema comienza con la frase “Yo no sé qué le pasó a mi ex; se hizo amigo de mi otro ex. Se juntaron MasterCard y Visa, y eso es lo que me da risa”, la cual puede referirse a que sus ex parejas ahora se defienden entre sí.

Y continúa: “Yo no sé qué le pasó a ese bobo, que se junta con el otro bobo, muchas amigas en la foto, pero están durmiendo solos”, en clara alusión a las parejas que han presumido los padres de los hijos de Paulina.

El video de “Si supieran” acaba de estrenarse en YouTube; muestra a Paulina haciendo acrobacias y en un vestuario muy sexy. La cantante está a punto de iniciar su gira, Deseo Tour.

Con un escote impactante, Ana Bárbara presume busto perfecto

Aneliz Aguilar presume piernas de campeonato