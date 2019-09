Tachan de “inhumana” la decisión de la Corte Suprema que da una “gran victoria” a Trump

Activistas creen que es una "sentencia de muerte" para la mayor parte de los solicitantes de asilo latinoamericanos

Después de que este miércoles la Corte Suprema respaldara la política de asilo que permitiría a la administración del presidente Donald Trump rechazar prácticamente todas las solicitudes de asilo en la frontera sur, las críticas a la decisión no se hicieron esperar. Además del gobierno de México, que expresó su rechazo a la medida, activistas proinmigrantes la han tachado de “inhumana” y han denunciado que se supone una “sentencia de muerte” para estos inmigrantes.

La nueva política niega de antemano el asilo a cualquier persona que, antes de llegar a Estados Unidos, pase por un “tercer país” y no solicite refugio allí. Esto excluiría a todos los inmigrantes centroamericanos que llegan al país despues de atravisar por tierra Honduras, Guatemala y El Salvador. Y también a los solicitantes de asilo de África, Asia y Suramérica que llegan al país a través de la frontera con México.

La orden que se conoció la noche del miércoles anula temporalmente el fallo de un tribunal inferior que había bloqueado la política en algunos estado fronterizos del sur. Ahora la administración Trump puede exigir el cumplimiento de la regla a nivel nacional mientras continúa la batalla legal.

“Nuestra Corte Suprema está condenando a muerte a las personas. No hay salvaguarda ni instituciones para detener esta crueldad”, dijo en un comunicado la organización de asistencia al migrante Al Otro Lado.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo en su conferencia matutina de este jueves que su gobierno “no coincide” con la decisión estadounidense. Y el canciller Ricardo Ebrard aseguró que su política migratoria no variará tras el anuncio de la Corte Suprema de su vecino del norte.

Por su parte, el responsable interino de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), Mark Morgan celebró el respaldo de Tribunal Supremo que consideró una “gran victoria” para el intento del gobierno de Trump de imponer restricciones a la inmigración.

Todavía no está claro cúando se aplicará este nueva limitación al asilo. Esto genera incertidumbre especialmente entre las 45,000 personas que, según The Associated Press, EEUU ha enviado a México para que espera ahí su audiencia en un tribunal de inmigración estadounidense.

