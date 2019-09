El increíble cambio de esta madre es la inspiración que necesitas para bajar de peso, ¡no te pierdas estos trucos!

Todo es cuestión de actitud y confianza en uno mismo a la hora de poder conseguir los objetivos

Bonnie Staimer, de 35 años, es una DJ y ex concursante del programa Take Me Out que ha sido coronada como ganadora de los Premios Glamour del Reino Unido después de perder más de la mitad de su peso corporal.

Esta madre soltera de dos niñas, de cinco y cuatro años, perdió peso haciendo ejercicio seis días a la semana y comiendo saludablemente.

Bonnie, que mide 5 pies 7 pulgadas, ha conseguido reducir su cintura en 30 pulgadas, de 56 a 26 pulgadas y ahora pesa unos 57 kilos.

Cuando tenía sobrepeso incluso consideró dejar su carrera de DJ porque había perdido la confianza para subir al escenario. Ahora está trabajando más que nunca y, además, es modelo.

Esta semana le pidieron que fuera DJ en la ceremonia de los Premios Glamour del Reino Unido, y también fue nominada en su categoría de modelo del año, pero no se lo había dicho a nadie porque no creía que fuera a ganar.

Por eso se llevó una grata sorpresa al ser coronada como la ganadora y reveló que, como celebración y premio, planeaba meterse en un Burger King por primera vez en seis meses, para celebrar.

Bonnie, que es soltera y admite no tener suerte para encontrar un hombre, ha revelado que el secreto detrás de su éxito no es tanto secreto después de todo.

“La clave es estar en el estado de ánimo adecuado, junto con la rutina de ejercicio, comer bien y beber agua. Entreno seis días a la semana y trato de descansar un día a la semana, pero sigo activa corriendo detrás de los niños. A veces me levanto a las 6 de la mañana y hago 30 minutos de entrenamiento con 27 kilos de pesas”.

A lo largo de su cambio y el camino que lleva hasta llegar adonde está, sus objetivos han cambiado y lo que más desea es mantener su carrera como DJ y modelar. Afortunadamente, ambos van de la mano por lo que es feliz y se siente saludable.

Desde que perdió peso y su carrera despegó más, incluso ha aumentado considerablemente sus seguidores de Instagram, más de 20,000 en poco más de dos años.