“No vapees”, advierten Melania y Donald Trump a su hijo Barron

El menor de los hijos de la pareja presidencial recibió un importante aviso

Ante la crisis de salud que los cigarrillos electrónicos y otros productos para vapear han provocado entre los jóvenes de EEUU, la pareja presidencial decidió tomar medidas en su propia casa.

“No vapees”, advirtieron Melania y Donald Trump a su hijo Barron, según declaró el propio mandatario sobre el césped de la Casa Blanca este jueves.

“No vapees. No nos gusta vapear. No me gusta vapear”, le dijo el presidente Trump y su esposa Melania a su hijo menor, de 13 años de edad. La advertencia al “first Kid” ocurre cuando su administración anunció que prohibirá la venta de líquidos aromatizados para vapear.

Hasta el momento han muerto seis personas en el país y un ciento ha contraído misteriosas enfermedades pulmonares, todas relacionadas con el uso de dispositivos para vapear.

La Food and Drug Administration (FDA) advirtió a las empresas que, para vender cigarrillos electrónicos con sabor, deberán obtener la aprobación federal, en un proceso que puede llevarles más de un año.

Las consecuencias nocivas de vapear

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han advertido que los cigarrillos electrónicos pueden contener sustancias dañinas para la salud, como nicotina, partículas ultrafinas que se inhalan profundamente en los pulmones, aromatizantes que pueden provocar enfermedades pulmonares graves, químicos cancerígenos y metales pesados como estaño, níquel y plomo.

Algunos de los síntomas que deben causar alerta entre los usuarios de cigarrillos electrónicos son:

Tos persistente

persistente Dificultad para respirar

Náuseas

Vómitos

Pérdida de peso

Fatiga

Quienes vapeen y presenten estos síntomas deben acudir de inmediato con su médico.