¿Cómo podemos prevenir la enfermedad de la arteria coronaria y evitar daños al corazón?

La enfermedad de la arteria coronaria puede ser potencialmente mortal, así que debes ser atendido con urgencia

La enfermedad de la arteria coronaria es una condición potencialmente mortal si no se le trata. Lo ideal es no desarrollarla en primer lugar, cosa que se puede lograrse, si aplicamos y ejecutamos medidas preventivas como estas.

Controlar la diabetes

Los altos niveles de azúcar en la sangre han de vigilarse y disminuirse en la medida de lo posible. Para ello puedes cambiar tu estilo de vida, seguir el tratamiento médico pautado y modificar tu dieta regular.

Disminuir la tensión arterial alta

Actualmente existen muchos tratamientos hechos para las personas hipertensas para que mantengan la tensión arterial bajo control. Realiza la que te indique tu médico y sigue el tratamiento con mucho cuidado.

Bajar de peso

Naturalmente, una dieta rica en antioxidantes, vitamina C, granos enteros, frutas y verduras, contribuirá bastante para evitar padecer la enfermedad de la arteria coronaria.

La dieta debe tener niveles bajos de grasas saturadas, carne roja y azúcares. No puedes o no deberías consumir más de 6 gramos de sal al día. Incluye también comidas ricas en Omega 3 y en ácidos grasos no saturados.

Con una dieta sana podrás garantizar la disminución del porcentaje de colesterol “malo” en la sangre, asegurando así una probabilidad disminuida de padecer la enfermedad de la arteria coronaria.

Agentes antiplaquetarios

La probabilidad de experimentar ataques al corazón se ve reducida si consumimos agentes antiplaquetarios como Aspirin y Clopidogrel. Los agentes antiplaquetarios ayudan también a prevenir la enfermedad arterial coronaria.

Con la aplicación de estas medidas preventivas podrás mantener en buen estado tu salud cardíaca. Mientras que caminar a diario y hacer ejercicio varias veces a la semana, son otros factores que mantendrán tu corazón sano y activo.