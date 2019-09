Queda horrorizada por las compras de objetos sexuales de su esposo en Amazon

La rutina de trabajo y la familia pasa factura en las relacione sexuales con la pareja

Una mujer quedó en shock después de descubrir que su esposo compró un juguete sexual con la cuenta familiar conjunta de Amazon Prime.

La madre de familia, que quiere permanecer en el anonimato, afirma que quedó “mortificada” cuando encontró el pedido entre varios artículos que había ordenado para el regreso a la escuela de sus dos hijos.

El esposo había comprado un Fleshlight, que es una vagina artificial, por un valor total de unos $60 dólares. En cuanto ella descubrió que lo había adquirido, canceló el pedido de inmediato. Ahora ninguno de los dos habla de ello, pero ambos saben que algo pasó con respecto al juguete sexual. La relación quedó un poco tocada por ese motivo.

“Recientemente hemos ordenado muchas cosas para el regreso a la escuela y hoy estaba revisando el estado de los pedidos. Uno de ellos me llamó la atención, pensé que era un vibrador, ya que hasta hace unos años, en ocasiones, mi esposo me sorprendía con un regalo así. Pero no, era una vagina artificial para introducir su pene. Lo cancelé de inmediato, no puedo creer que lo haya comprado con nuestra cuenta conjunta”, confesó la mujer según narra The Mirror.

Ella afirma que, que su vida sexual era satisfactoria, aunque sí se había visto resentida en los últimos meses.

“Solía ser genial, pero se ha vuelto menos emocionante en los últimos años debido al trabajo, a las obligaciones y el estrés laboral y familiar”, admite.

Pidió consejo a otros usuarios de Mumsnet diciendo que no sabía cómo actuar con su esposo, ahora que sentía que estaba un poco “desesperado” a nivel sexual

Ella agregó: “Justo cuando pensaba que él me encontraba sexy de nuevo y esperaba tener intimidad con él, esto me ha hecho apartarme”.

En cuanto compartió la publicación a principios de esta semana, obtuvo cientos de comentarios, y muchos se dividieron sobre lo que debería hacer. Unos le aconsejaban participar de juegos sexuales que reavivaran la vida sexual con su esposo y otras personas le decían que le confrontara para poder abordar la situación.