Trump ataca a los inmigrantes hispanos antes de visitar muro fronterizo: “No más falso asilo”

El presidente publicó una imagen de su rostro delante de la valla con texto en español

El presidente Donald Trump ha arremetido este miércoles en Twitter contra los inmigrantes que tratan de llegar al país por la frontera sur. Trump publicó un montaje en la red social en el que aparece su cara delante de la valla fronteriza y un mensaje simple en español que pide acabar con el flujo migratorio: “No más“.

En su tuit, Trump no ha colocado texto, más allá del que figura en la propia imagen. “No más falso asilo, no más ‘detener y soltar'”, se lee en letras blancas mayúsculas sobre fondo rojo. “No más más entrada ilegal en Estados Unidos” es la última frase y la que más ha resaltado sobre la fotografía el equipo del presidente.

El mandatario ha tuiteado la imagen antes de su visita a Otay Mesa, en San Diego, donde visitó el muro fronterizo que separa Estados Unidos de México. Trump llegó a California este martes para recaudar fondos para su campaña presidencial 2020.

Las restricciones de Trump a la migración fue una de sus principales promesas electorales en 2016 y volverá a jugar un papel clave en las elecciones del año que viene. De ahí que su administración celebrara tanto la semana pasada el respaldo de la Corte Suprema a su nueva política de asilo, que dejará fuera a la mayor parte de personas que tratan de pedir la protección en la frontera sur.

Trump prepara duro derechazo para inmigrantes que enfrentan deportación

Quiénes sí podrán pedir asilo tras la victoria de Trump en la Corte Suprema

Escribió a su esposo que tenía miedo, pero cruzó el río. Murió ahogada con su hijo de 2 años