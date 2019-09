¿Marc Anthony con su nueva novia rumbo a la boda de su ex, Jennifer López?

Algunos dicen que JLo se puso celosa...

Jennifer López y Marc Anthony ya han explicado en muchas ocasiones que no se sienten en absoluto incómodos cuando coinciden con la pareja del otro y no hay motivo para pensar que esa cordialidad no se extienda también al trato que dispensan a las personas con que cada uno de ellos comparte su vida en la actualidad: el deportista retirado Alex Rodriguez, en el caso de la diva del Bronx, y la modelo italiana Raffaella Modugno en el del cantante.

De hecho, este miércoles los cuatro coincidieron en un evento deportivo organizado por el centro educativo de Miami al que acuden los dos hijos que tienen en común las estrellas de la música, los mellizos Max y Emme, y por las fotografías que han trascendido del encuentro, salta a la vista que el ex matrimonio ha incluido a sus respectivos compañeros en la dinámica familiar. Eso fue también lo que hicieron en su momento con Casper Smart y Shannon de Lima, el bailarín con quien JLo mantuvo una relación intermitente durante más de cinco años y la modelo con quien Marc Anthony estuvo casado entre 2014 y 2016.

Esas imágenes han conseguido que más de uno se pregunte, en vista de que Alex Rodríguez declaró recientemente que no le importaría invitar a sus ex o los de su futura esposa a su próximo enlace -refiriéndose sin duda a los progenitores de sus respectivos retoños-, si existe alguna posibilidad de que Rafaella acuda a dicha boda acompañando a su novio en vista de que la futura novia y ella ya se conocen en persona.

Por otra parte, pese a la discreción con que han actuado siempre, el noviazgo de Marc con la atractiva maniquí se da ya por afianzado después de que ella misma se encargara de confirmarlo con una sencilla foto de los dos que compartió en su Instagram en mayo de 2017.