Una trenza digna de las pasarelas de Nueva York

El estilista Diego Alfonso enseña cómo realizar uno de los peinados de temporada

Detrás de la pasarela del diseñador Christian Siriano, en la pasada Semana de la Moda de Nueva York, nos encontramos con Diego Alfonso, embajador de Uruguay para TRESemmé, quien nos habló del peinado que llevaron las modelos en el desfile, y compartió el proceso de realización

“Es una trenza que la modelo Gigi Hadik ha puesto de nuevo de moda. No es un estilo que no hayamos visto antes, pero volvió con la influencia de los 80’s y 90’s”, dice el estilista.

El look es una trenza de tres, un poco despeinada, muy fácil de recrear.

“La tendencia es una mujer más natural, que no se enchufa tanto a los secadores y planchas. Es reflejo del empoderamiento de la mujer que está ocupada y no puede pasar horas arreglándose el pelo”, asegura Alfonso. “Este peinado es perfecto porque no lleva nada de calor y lo puedes hacer fácilmente en casa”.

Paso 1: Prepare el cabello con champú y acondicionador para obtener una base suave y elegante.

Paso 2: Rocíe con TRESemmé Keratin Smooth Heat Protect Spray y cepille.

Paso 3: Agregue mousse para lograr más volumen en las raíces del cabello.

Paso 4: Seque con el secador de cabello Dyson Supersonic Edición profesional, volteando la cabeza para darle más textura.

Paso 5: Usando una banda elástica, sujete una cola de caballo tres cuartos del camino hasta la cabeza.

Paso 6: Tuerza el cabello en una trenza suelta sin tirar demasiado para mantener la textura y el cuerpo.

Paso 7: Sujete el extremo con otro elástico y selle el look con el spray para el cabello TRESemmé Compressed Micro Mist Hair Spray Level 1: Texture.