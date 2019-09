Paso de campeón: El Liverpool derrotó al Chelsea y mantiene su paso perfecto en la Premier League

¡Casa de pesadilla para el Chelsea!

❌1-2 vs Liverpool

❌0-1 vs Valencia

❌2-2 vs Sheffield

❌1-1 vs Leicester

😑 Frank Lampard no conoce la victoria en Stamford Bridge desde que asumió como DT de los blues. pic.twitter.com/RMkAm0EHAl

— Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) September 22, 2019