Herencia Hispana: Las tendencias más populares de la cocina Mexicana

Cacique® Inc., una de las marcas líderes de auténtica comida mexicana en los Estados Unidos, está celebrando el Mes de la Herencia Hispana asociándose con algunas de las autoridades de la industria culinaria más respetables para revelar What’s Next in Mexican Cuisine (lo que esta por venir en la cocina mexicana). Resaltando la influencia profunda que la cocina mexicana tiene en los Estados Unidos, y por segundo año consecutivo, las predicciones de la empresa incluyen tendencias de comida y bebida para el 2020, en conjunto con recetas desarrolladas por los panelistas que fueron inspirados por dichas tendencias.

Cacique reunió a un panel del mejor talento culinario para presentar las predicciones de este año. Conducido por Aarón Sánchez, el galardonado chef, personalidad de televisión y socio de la marca desde hace tiempo, el panel también incluye al talento de la semifinalista del galardón James Beard Best Chef West, Chef Claudette Zepeda y el Chef Thomas Ortega de Amor y Tacos en Los Ángeles, así como también las perspectivas únicas del autor y escritor de comida, ganador del James Beard Bill Esparza y al Mixólogo Alex Valencia de La Contenta en Nueva York.

“Creamos What’s Next in Mexican Cuisine para extender los valores de nuestra marca – familia, integridad, calidad y autenticidad – más allá de los productos que creamos todos los días, y resaltar el impacto que la cocina mexicana ha tenido en nuestro país durante un momento tan importante para nuestra comunidad, el Mes de la Herencia Hispana”, comentó Gil de Cardenas, director ejecutivo, Cacique, Inc. “Estamos orgullosos de celebrar la autenticidad de la cocina mexicana, y a su vez, proyectar lo que sigue para la cocina mexicana – en conjunto con varias de las personalidades más prominentes en el mundo culinario actual”.

Las tendencias de comidas y bebidas mexicana más populares para el 2020 incluyen:

Hierbas mexicana tales como hoja santa, epazote y mejorana subirán a la cima del sabor, haciéndose presente tanto en platillos como en bebidas.

Nixtamalización – un proceso antiguo que transforma el maíz en masa – será la técnica culinaria estrella para preparar tortillas y tamales frescos, hechos en casa.

El interés por los alimentos vegetales se extenderá a la cocina mexicana conforme los chefs cambian el uso de las carnes por vegetales populares y regionales para sus platillos tradicionales.

Desde chapulines hasta escamoles, más gente aceptará a los insectos como ingredientes, particularmente al ser incorporados en salsas.

La Península de Yucatán y el Centro de México se destacarán por ser sitios populares que tienen influencia sobre la cocina mexicana como tal, y como destinos culinarios.

El Valle de Guadalupe ganará popularidad como una de las regiones vinícolas emergentes más populares del mundo.

El pulque, tepache y whiskies mexicanos ganarán popularidad como ingredientes de moda para bebidas.

Mientras haya más acceso a más ingredientes frescos y regionales, los chefs caseros tendrán más confianza en si mismos para cocinar desde el principio con ingredientes básicos en sus propias cocinas.

Los chefs jóvenes tomarán inspiración de su herencia familiar y regional, pero modernizarán estas tradiciones mexicanas con sus propios toques

La cocina mexicana será reconocida como más compleja y con más variantes – en vez de siempre ser picante y pesada.

“Conforme avanzamos hacia el 2020, me emociona ver una nueva y gran apreciación por la cocina mexicana ya que su posición dentro del mundo culinario continua siendo elevada”, comentó el Chef Aarón Sánchez. “Existen tantos chefs talentosos que están preparando platillos tradicionales, métodos e ingredientes con un espíritu de reinvención o creando platillos completamente nuevos. What’s Next in Mexican Cuisine brinda una plataforma que resalta estas tendencias e inspira a aquellos en casa a explorar nuestra cocina al crear platillos que están preparados con ingredientes auténticos que incorporan nuestra rica historia tanto como nuestro futuro brillante”.

Cada uno de los panelistas diseñó una receta que refleja sus predicciones, para que cualquiera pueda recrear las tendencias más populares de comida mexicana en sus propias cocinas. Las recetas incluyen tamales con “carnitas” de jaca por el Chef Aarón Sánchez, taquitos de raíz de apio y papa por la Chef Claudette Zepeda, un taco de queso y costillitas de birria por el Chef Thomas Ortega, una mini tlayuda de chorizo por Bill Esparza y un chorizo old fashioned por el Mixólogo Alex Valencia.

Por más de 45 años, Cacique se ha mantenido como una empresa familiar dedicada a producir productos auténticos de la más alta calidad, incluyendo quesos, cremas, chorizos y yogures mexicanos. Este año, la empresa expandió su variedad de productos básicos de la comida y bocadillos mexicanos para incluir salsas auténticas estilo casero, dips de queso estilo mexicano y chorizos precocinados. Para conocer más acerca de Cacique, visita www.caciqueinc.com y encuentra a Cacique en Facebook, Instagram y Twitter.

