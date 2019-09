Políticos reaccionan a la apertura de proceso que busca destituir a Trump

Después de que la presidente de la Casa de Representantes, Nancy Pelosi, anunciara el inicio de la consulta previa al proceso de destitución política de Donald Trump, el presidente no es el único que ha hecho pública su opinión. Muchos representantes políticos, demócratas y republicanos, se han mostrado a favor o en contra del llamado impeachment.

Joe Biden, actor principal en este paso que dan los demócratas, denunció en Twitter que el “abuso de poder” de Trump debilita “nuestra seguridad nacional” y “violan el juramento del cargo”. El precandidato demócrata a las elecciones 2020 también lanzó una advertencia: “Si permitimosa un presidente hacer pedazos las Constitución de Estados Unidos, eso quedará para siempre”.

President Trump’s actions are an abuse of power. They undermine our national security. They violate the oath of office. If we allow a President to get away with shredding the United States Constitution — that will last forever.

Otro candidato demócrata a la presidencia, el senador Cory Booker también respaldó la decisión de Nancy Pelosi ya que considera que “es el único camino que nos queda para que se haga justicia“. Además, Booker se acusó en su declaración a Trump por “dar la bienvenida a adversarios extranjeros” en las elecciones de 2016 para que “interferieran en nuestra democracia para su beneficio”.

In 2016, Trump welcomed foreign adversaries to meddle in our democracy for his own gain. Now he appears to be using the same playbook to remain in power. I applaud Speaker Pelosi’s announcement of an impeachment inquiry—it’s our one remaining path to ensuring justice is served.

Al igual gual que sus compañeros, la candidata demócrata Kamala Harris también acudió a la red social del pajarito para mostrar su apoyo a Pelosi y para sentenciar que “nadie está por encima de la ley” y que “deben destituir a (Trump)”.

Donald Trump has abused his power, obstructed justice, and violated his oath of office. He puts his political interests over our national interest.

I agree with @SpeakerPelosi — no one is above the law.

He must be impeached.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) September 24, 2019