Las tendencias de la comida mexicana

Un grupo de talentosos expertos gastronómicos, encabezado por el reconocido Chef Aarón Sánchez, comparten sus predicciones

“Mi meta es enseñarle a la gente mi cultura, a través de la comida, y que la entiendan y respeten”, señala Claudette Zepeda, chef ejecutiva del restaurante mexicano El Jardín, ubicado en San Diego.”Tenemos una gastronomía global, que debe ser ubicada al lado de las mejores del mundo”.

Zepeda, semifinalista del galardón James Beard Best Chef West fue una de las participantes del panel What’s Next in Mexican Cuisine? o ¿Qué esta por venir en la cocina mexicana?, organizado por Cacique Inc. para celebrar el Mes de la Herencia Hispana. La marca reunió a un grupo de expertos de la industria culinaria para discutir la profunda influencia que la cocina de México tiene en los Estados Unidos.

Conducido por Aarón Sánchez, el galardonado chef, personalidad de televisión y representante de la marca, el panel también incluyó el talento del Chef Thomas Ortega, de Amor y Tacos en Los Ángeles, así como las perspectivas únicas de Bill Esparza, autor y escritor de comida y ganador del James Beard, y al mixólogo Alex Valencia, del restaurante La Contenta de Nueva York.

Según el panel, las tendencias de comidas y bebidas mexicana más populares para el 2020 incluyen:

Hierbas mexicanas , tales como hoja santa, epazote y mejorana, subirán a la cima del sabor, haciéndose presente tanto en platillos como en bebidas

“Conforme avanzamos hacia el 2020, me emociona ver una nueva y gran apreciación por la cocina mexicana ya que su posición dentro del mundo culinario continua siendo elevada”, comentó el Chef Aarón Sánchez, conocido por sus muchos programas de televisión, tanto en inglés como en español. “Existen muchos chefs talentosos que están preparando platillos tradicionales, métodos e ingredientes con un espíritu de reinvención o creando platillos completamente nuevos”.

Para Sánchez, What’s Next in Mexican Cuisine brinda una plataforma que resalta estas tendencias e inspira a todas las personas, de diferentes nacionalidades, a explorar la cocina mexicana.

“No hay ningún chef joven de Los Angeles que no haya visitado Ciudad de México recientemente, porque sin duda es un centro culinario muy importante”, agregó el Chef Thomas Ortega. “La cocina mexicana no es simple, no es diferente a la francesa u a otras muy celebradas, puede ser tan compleja como querramos que sea”.

Tacos de celery y papa

Receta de la chef Claudette Zepeda

Ingredientes:



Ensalada:

1 lechuga iceberg, muy finamente picada

¼ taza de verdolaga

6 rábanos, en julianas

1/2 taza de jugo de limón

1/2 taza de jugo de lima

2 tazas de aceite de oliva

1 cucharada de ajo en polvo

1 cucharada de pimienta blanca

1 manojo de cilantro

1/2 taza de perejil

Taquitos:

4 papas peladas

1 raíz de apio

Sal al gusto

1/2 cucharada de pimienta molida

1 taza de queso Cacique Manchego rallado

1/2 taza de cebolla caramelizada

2 tazas de agua

2 tazas de leche

1 hoja de aguacate

1 hoja de laurel

16 tortillas

Aceite vegetal

4 onzas de queso Cacique Fresco

4 onzas de crema mexicana agria

Preparación:

ENSALADA:

Rebanar el rábano en la configuración más delgada de la mandolina. Cortar las verdolagas lo más delgado posible. Cortar el cilantro y perejil. Mezclar el limón, lima, aceite con ajo, sal y pimienta y poner el aderezo en la botella.

TAQUITOS:

Limpiar y pelar ambas verduras. Cortar las papas en cuadritos de ¼ y la raíz de apio en trozos del mismo tamaño y cubrirlas con la mitad de agua, mitad de leche, hojas de laurel, hojas de aguacate, sal y pimienta.

Hervir hasta que estén suaves, colar las verduras y reservar el líquido. Cortar las cebollas en julianas y agregarlas en una sartén de hierro caliente. Agregar 1 cucharada de aceite y la hoja de aguacate. Cocinar las cebollas hasta que estén caramelizadas, revolviendo constantemente para evitar que se quemen. Una vez cocido, agregar la papa, la raíz de apio y las cebollas caramelizadas en el procesador de alimentos y mezclar hasta que el puré esté suave.

Agregar el queso Cacique Manchego rallado, probar y agregar sal y pimienta si es necesario. Colocar el relleno en una manga pastelera y agregar 4 oz. de relleno por tortilla. Una vez lleno, enrollar y asegurar con un palillo de dientes.

Calentar el aceite vegetal y freir cada taquito hasta que estén dorados, luego escúrrirlos en papel. Para servir, aderece la ensalada y agréguela a cada plato. Dividir los taquitos y poner encima de la ensalada. Adornar con Cacique Queso Fresco y una llovizna de Cacique Crema Mexicana Agria.