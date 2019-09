Demi Moore confesó lo que le hizo a su primer marido un día antes de su boda

En su libro Inside Out, la actriz devela muchos secretos de su vida personal

La ola de confesiones de Demi Moore no termina. La actriz de 56 años está en la escena mediática porque hoy se publicaron sus memorias, su libro Inside Out devela muchos secretos de su vida personal. Dentro de sus confesiones, dijo que un día antes de casarse con el músico Freddy Moore, le fue infiel con un chico que había conocido filmando una película.

La ex de Ashton Kutcher tenía 18 años cuando contrajo nupcias con el artista de 69 años en 1980, y se divorciaron cinco años más tarde. “La noche antes de casarnos, en lugar de trabajar en mis votos, estaba llamando a un chico que había conocido en el set de un film“, narra la actriz en una de las páginas de su libro.

Luego, confiesa que se escapó de su despedida de solteras para ir al departamento del joven en cuestión, donde tuvo una noche de pasión. “¿Por qué hice eso? ¿Por qué no fui a ver al hombre con el que me estaba comprometiendo a pasar el resto de mi vida para contarle mis dudas?”, se cuestiona Moore. Y agrega: “Porque no podía enfrentar el hecho de que me iba a casar para distraerme y dejar de lamentar la muerte de mi padre“.

Asimismo, la actriz de ‘Ghost, la sombra del amor’ cuenta que no pudo manejarlo de otra manera, y que hoy comprende mucho más aquella etapa de su vida. “Sentí que no había lugar para cuestionar lo que ya había puesto en movimiento. No podía salir del matrimonio, pero podía sabotearlo“, relata.

Después de su separación, Moore se casó con Bruce Willis en 1987, con quien tuvo tres hijas: Rumer, Scout, y Tallulah Belle. La pareja se divorció en 2000, y tres años más tarde, la actriz encontró a su nuevo amor, Kutcher, hasta que se conoció su ruptura en 2011. En este sentido, en su libro también revela que en esta última relación accedió a hacer tríos sexuales, pero que lejos de recomponer su vínculo, fue el comienzo del fin del amor.