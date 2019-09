Humberto Zurita abre su corazón y recuerda a un ser querido que no es Christian Bach

View this post on Instagram

Hoy mi madre me recordó tu aniversario- y es que no es que no recuerde tu partida- sino que nunca para mi te has ido: siempre estarás en nuestros corazones padre hermoso !!! Fuiste pilar y ejemplo para cada uno de tus hijos y nos enseñaste a amar y respetar a nuestro prójimo … fuiste un gran esposo y tu recuerdo esta grabado en nuestros corazones porque tu amor de padre, esposo , abuelo y tatarabuelo fue, y sigue siendo, el legado más hermoso que une después de tanto tiempo de haber subido al cielo como una estrella más : a esta gran familia que hoy te honra en tu aniversario . Tú nos enseñaste a volar, a vivir, a soñar y ser agradecidos con la vida. ❤️ y pongo a mi madre a tu lado, porque ella continúa siendo el pilar que sostiene tu mística y legado y ahora, es el puente espiritual de esta gran familia que nos mantiene unidos como siempre ustedes juntos lo desearon . 🙏❤️