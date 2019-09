Tarjeta Roja: Es momento de que los Vergara se hagan a un lado del destino de las Chivas

Más allá del cómo llegó Luis Fernando Tena a ser DT de @Chivas tiene un CV más exitoso que Boy.

Sin embargo, no creo que eso ilusione al máximo a los chiva hermanos.

¿Mejorará? Posiblemente, eso sucede con un cambio, pero nada más.

No hay proyecto, no hay idea, no hay nada.

— ignacio suarez (@fantasmasuarez) September 26, 2019