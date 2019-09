Trump lleva semanas preparándose para el juicio político

La Casa Blanca y el equipo de campaña del presidente Donald Trump estaban preparando un contraataque incluso antes de que este martes la jefa de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunciara el inicio de la consulta que podría sacar al republicano del poder. Algunos elementos de la estrategia del equipo de Trump ante una posible destitución precedieron incluso al estallido del escándalo ucraniano que llevó a los demócratas a dar el primer paso hacia el juicio político.

La estrategia de los de Trump ha mostrado hasta ahora tres vías principales: decir que el esfuerzo sera contraproducente para los demócratas, argumentar que la oposición ha querido expulsar al presidente desde que llegó a la Casa Blanca y girar el foco del escándalo hacia Joe Biden. Pero esa estrategia no se prepara de un día para otro.

Este jueves, el presidente compartió un publicación en la que indica que “el presidente de Ucrania dijo que NO lo presioné para hacer algo incorrecto”. Y añadió en el mismo tuit que “el vicepresidente Biden hizo que su hijo, al contrario, sacara millones de dólares armando considerablemente al presidente ucraniano”.

The President of Ukraine said that he was NOT pressured by me to do anything wrong. Can’t have better testimony than that! As V.P., Biden had his son, on the other hand, take out millions of dollars by strong arming the Ukrainian President. Also looted millions from China. Bad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 2019