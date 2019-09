Congreso vuelve a intentar poner fin de declaración de emergencia en la frontera

La declaración permite a Trump transferir fondos de proyectos militares para la edificación del muro

Por segunda ocasión, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución para terminar con la declaración de emergencia nacional en la frontera con México. La revocación tuvo 236 votos a favor por 174 en contra.

La votación se hizo después de que el miércoles 25 de septiembre, el Senado (de mayoría republicana) también abordara el tema, teniendo un resultado de 54 legisladores a favor por 41 en desacuerdo.

Esta declaración había sido hecha por el presidente Donald Trump, misma que le permitía transferir presupuesto de proyectos militares para la construcción de su prometido muro en la frontera sur.

De cualquier manera, esta determinación del Congreso puede ser vetada por el presidente. El primer intento en marzo para revocar la declaración de emergencia nacional no tuvo éxito, pese a ser aprobado por los legisladores federales, el mandatario tuvo la capacidad de no aceptarla debido a que la votación no pudo superar los dos tercios en ambas cámaras.

Los senadores que el pasado miércoles votaron en contra de terminar con dicha declaración fueron: Martha McSally (R-AZ), Cory Gardner (R-CO), David Perdue (R-GA), Joni Ernst (R-IA), Mitch McConnell (R-KY), Thom Tillis ( R-NC) y John Cornyn (R-TX).

“La devoción servil de los republicanos a Donald Trump se ve particularmente escandalosa. McSally, Gardner, Perdue, Ernst, McConnell, Tillis y Cornyn claramente temen más contradecir a Trump y protegerse de él que anteponer los intereses del país, la Constitución o sus electores. A medida que la nación se consume con la forma en que Trump subvirtió su juramento en el cargo en busca de su beneficio político personal, la votación del Senado de fue un recordatorio de que continúa utilizando la declaración de emergencia para desviar fondos a la gigantesca y autografiada ‘cartelera’ de la campaña 2020 que está erigiendo la frontera sur”, opinó la subdirectora de la organización America’s Voice, Pili Tobar.

Es importante recordar que a principios de 2019, el Congreso negó $5,700 millones de dólares para la construcción del muro en la frontera con México, los cuales habían sido solicitados por el presidente Trump. Ante esto, el mandatario firmó una declaración de emergencia nacional que le permitía justificar la transferencia de fondos destinados a proyectos de construcción militar para realizar dicha barrera.