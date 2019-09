“Te extrañaremos”: Este fue el mensaje con el que se despidió José Joel de su padre

View this post on Instagram

Con el corazón roto y un dolor indescriptible les confirmo el paso de Don José José al llamado de nuestro señor Jesucristo . Les agradecemos cada muestra de cariño . Nuestra familia los ama y pronto nos comunicaremos con ustedes . . Estamos tratando de asimilar la situación teniendo en nuestro corazón la promesa divina de un día volverlo a ver y abrazarlo de nuevo para nunca separarnos. . Gracias de nuevo .