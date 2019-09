Blanca Soto e Iván Sánchez están orgullosos de ‘No te puedes esconder’ de Telemundo

La nueva serie de Telemundo viene con todo

Telemundo le apuesta a una nueva serie protagonizada por Blanca Soto e Iván Sánchez titulada “No te puedes esconder“. La ambiciosa serie se grabó en España y la historia fue tan especial que hizo que la actriz regresara a la televisión.

“Estoy muy contenta y es un honor”, nos dijo Soto en entrevista. “Me retiré tres años para estar en la parte creativa del otro lado de las cámaras. Cuando Telemundo me llama para ver si quería producir con ellos fue muy padre. A lo largo de estos años otras compañías me habían hablado para trabajar con ellos pero ninguno me había llamado la atención como este”.

A la que fuera protagonista de “Eva Luna” le agradó que fuera una serie corta y que podría tomar decisiones creativas en la producción. Fue cuando leyó la historia y el elenco que se reuniría cuando finalmente aceptó el proyecto.

En el caso de Sánchez, esta serie marca su regreso a Telemundo después de haber participado en “La Reina del Sur” al lado de Kate del Castillo. Para el actor de origen español, trabajar en esta producción de alguna manera es un cierre de ciclo.

“Después de 8 o 9 años, Telemundo me vuelve llevar a España después de trabajar mucho tiempo en latinoamérica y no había tenido la oportunidad de regresar a España [para hacer televisión]”, nos explicó Sánchez. “Creo que Telemundo puso todo en el asador y traemos una serie alucinante que parece cine”.

Los dos actores están orgullosos del trabajo que realizaron para la serie.

“Normalmente nosotros [los actores] somos súper críticos con nuestro trabajo, pero la verdad [la serie] vale mucho la pena y ha sido fantástico”, agregó Sánchez.

“No te puedes esconder” es la historia de Mónica (Blanca Soto) y de su hija Natalia (Samantha Siqueiros) quienes deciden huir de México para escapar de su pasado, un esposo abusivo y una red criminal. Después de establecer nuevas identidades en Madrid, amparadas por el programa federal de protección de testigos de EE. UU., comienzan a rehacer sus vidas. Ahí, se encontrarán con un ex-policía convertido en asesino a sueldo, un fotógrafo obsesionado con la muerte y un político con relaciones prohibidas. Sin saberlo, todos ellos están unidos por verdades a medias, que, al cruzarse, expondrán su lado más oscuro y pondrán sus vidas en peligro.

“No te puedes esconder” se estrena el lunes 30 de septiembre a las 10pm/9c por Telemundo.