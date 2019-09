En bikini, la prima de Shakira demuestra que tiene el mejor cuerpo de la familia

View this post on Instagram

RUTINA CASERA🤸🏻‍♀️ por unas 🍑 de acero💪🏼 Corta y efectiva👌🏼 Sólo tres ejercicios y repites 4 veces cada uno en orden. 👉🏼DESLIZA la foto hacia la izquierda para que puedas ver los videos de los 3 ejercicios. • 1) Sentadilla con banda elástica fuerte. Bajas como si te fueras a sentar (hacia atrás) -siempre apretando el abdomen -apretando glúteos al subir – !!👉🏼 que las rodillas no pasen la punta de los pies. 4 veces 40 repeticiones seguidas • 2) Brincos intercalados con banda fuerte. -!! Que las rodillas no pasen la punta de los pies -impúlsate hacia arriba apretando glúteos y abdomen 20 repeticiones con cada pierna 4 veces • 3) Pasos sin subir con banda. Abrir y cerrar 20 pasos hacia un lado y 20 pasos hacia el otro sin subir. 4 veces – Que los pies siempre estén paralelos. #MamaBreakASweat @underarmourco @underarmourwomen