Alcalde anuncia disminución de la pobreza en NYC pero algunos se sienten más pobres

Reporte indica que la ciudad alcanzó cifra récord de menor pobreza, calculada en 17.3%, hubo un aumento del 13% en el ingreso promedio y se crearon medio millón de empleos

En la ciudad de Nueva York hoy hay menos pobres, al registrarse el nivel más bajo de pobreza en los últimos 12 años. Ese fue el anuncio que hizo este martes el alcalde Bill de Blasio, tras presentar las cifras de un reporte del American Community Survey, donde se asegura que la tasa de pobreza en la Gran Manzana cayó al 17.3% en 2018, es decir 3.6% menos desde 2013.

El mandatario se mostró muy positivo con el anuncio, al manifestar que las cifras de pobreza son las más bajas desde el 2006 y agregando que entre el 2013 y el 2018, la ciudad tuvo un crecimiento del 13% en el ingreso promedio de los hogares, un aumento del 8% en los ingresos medios y además se generaron medio millón de empleos adicionales.

“Fui elegido con la promesa de poner fin al cuento de las dos ciudades y eso es exactamente en lo que nos la hemos pasado trabajando todos los días de los últimos cinco años”, dijo De Blasio, destacando que iniciativas como el aumento del salario mínimo a $15 la hora, el pre-kínder para todos y la licencia pagada por enfermedad, han contribuido a cerrar la brecha. “La pobreza en Nueva York está en mínimos históricos (…) Estamos poniendo más dinero en manos de familias trabajadoras y creando una ciudad más justa para todos”.

Matthew Klein, director de la oficina de Oportunidades Económicas de la Alcaldía, también destacó que las cifras muestran los resultados de las medidas tomadas por la Administración municipal.

“Las acciones audaces que está tomando la Ciudad (en materia de vivienda, salarios, primera infancia, atención médica y más) están produciendo avances significativos e importantes en la reducción de la pobreza”, dijo el funcionario. “Las tendencias positivas reflejadas en esta tasa de pobreza oficial federal más reciente para la ciudad de Nueva York son consistentes con los hallazgos de la medida de pobreza más precisa de nuestra oficina publicada cada primavera. Claramente nos estamos moviendo en la dirección correcta, y nos comprometemos a esforzarnos por incluso más”.

Otro de los datos del reporte demuestran que la pobreza infantil disminuyó del 29.8% al 23.8% y que en promedio los ingresos familiares aumentaron de $56,298 a $63,799 y que los ingresos medios pasaron de $38,426 a $40,392, con un incremento del 8%.

Políticas locales funcionan

James Parrott, director del Centro de Asuntos de Políticas Económicas y Fiscales de The New School, aseguró que el aumento de los ingresos familiares y la reducción de la pobreza están beneficiando a una sección más amplia de habitantes de la ciudad más grande que nunca desde 1960.

“Si bien las políticas económicas y fiscales nacionales sobrecargan el crecimiento de los ingresos entre los más ricos, las políticas locales, como el aumento del salario mínimo, el pre-kínder universal y los aumentos limitados de alquileres en viviendas estabilizadas, han marcado una gran diferencia en la vida de los neoyorquinos menos adinerados”.

Entre tanto, el concejal Ydanis Rodríguez aseguró que aunque el informe presenta avances, es verdad que en ciertas áreas de la Gran Manzana la pobreza sigue siendo la constante.

“Hay que reconocer esa reducción, sin embargo la tabla sigue presentando un gran desafío de la ciudad de Nueva York, porque cuando lo miramos en los vecindarios del Sur de El Bronx y el Norte de Manhattan, donde están acumulados los mayores niveles de pobreza y está el distrito congresional más pobre de Estados Unidos, esa no es la realidad”, dijo el líder político, quien pidió que se destinen más recursos y programas para comunidades pobres.

“Tenemos que seguir invirtiendo y trabajando para sacarlos de ese ciclo de pobreza, que es donde está nuestra clase trabajadora y los inmigrantes. Creo que debe haber subsidios al sector privado para que promuevan buenos empleos con buenos salarios para nuestra gente más pobre”, agregó Rodríguez.

Se siguen sintiendo pobres

Y aunque el Alcalde y su equipo han celebrado los datos, en las calles de zonas pobres de la ciudad, como el Sur de El Bronx, la percepción es totalmente contraria.

Mario Cortés, quien se gana la vida vendiendo libros en una acera de la calle 149 puso en duda la veracidad de las cifras.

“Esas cifras no son reales, porque aunque hayan aumentado el salario, las cosas no van a mejorar mientras sigan aumentando todas las cosas, la ropa, el alquiler… todo sube. Yo creo que los pobres estamos igual o peor de pobres que antes”, dijo el salvadoreño.

Vilma González, de Guatemala, también desestimó el reporte y le pidió al Alcalde que se “eche una pasada” por El Bronx para que vea si es verdad que los pobres son menos pobres.

“Hay racismo hasta en los ingresos y a quienes les dan los trabajos. Yo ahora mismo tengo ocho meses sin empleo y si no fuera porque vivo en la casita con mi mamá, estaría durmiendo en la calle, como le ha tocado a muchos”, dijo la mujer. “Esas cifras son puro cuento. Si fueran verdad no veríamos cada día más gente en las calles y gente aguantando hambre”.

El mexicano Daniel Cruz se refirió especialmente al dato de aumento de ingresos familiares, a lo que calificó como “puro cuento”.

“Estamos más pobres, esa es la verdad. Ese es el verdadero reporte que deben sacar. No sé de dónde se sacan esos datos. Los salarios de nosotros son de $38,000 y trabajando muy duro. Cuesta mucho sacar adelante a dos hijos así”, aseguró el trabador de construcción. “Antes pagaba $1,200 de renta y ahora $1,800. Así no podemos”.

La administradora Claudia Muñoz, quien fue a la universidad y es profesional titulada, criticó el reporte y aseguró que incluso para personas con educación más alta, es difícil salir de la pobreza.

“Esas cifras no concuerdan. Eso lo hacen para engañar a la gente y hacer creer que están haciendo algo. Si las cosas estuvieran tan buenas no habría gente ahorita mismo yéndose de la ciudad. Esos datos tal vez son de los blanquitos, peno no cuadran con la realidad de latinos y morenos”, aseguró la nicaragüense, quien es madre soltera de una adolescente y está desempleada desde abril pasado.

La mexicana Gloria Reyes, madre de dos pequeños, también coincidió con que el reporte no toma la realidad de todos los neoyorquinos, y según dijo, deja por fuera la realidad de los latinos.

“No es cierto que haya menos pobreza. Uno no sabe de dónde sacan eso. A mí me toca trabajar desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche todos los días para poder sacar adelante a mis dos hijos y cada vez me toca trabajar más duro, porque todo está más caro. Yo siento que la pobreza está peor”, aseguró la madre de familia, quien vende helados en El Bronx.

El peruano Jorge Borges, quien trabaja como maestro de idiomas de una escuela privada, también puso en duda el informe y dijo que en la clase media se siente más el impacto negativo.

“A las personas de trabajos más bajos al menos les aumentaron a 15, pero yo llevo seis años trabajando en la misma compañía, igual que mi esposa, que es diagramadora en una editorial y nos siguen pagando los mismos $20 dólares la hora”, dijo el padre de familia. “Lo que está pasando es que están cerrando la brecha pero para hacer que todos seamos pobres”.

