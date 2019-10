Filtran audio de duro ataque de Facebook a la candidata Elizabeth Warren. Ella no se calla

El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, reconoció este martes que los audios que se filtraron de una sesión de “preguntas y respuestas” (Q&A) con sus empleados son reales. En las más de dos horas que duran en total, el CEO del gigante tecnológico habla de varios temas pero el que más ha trascendido es la crítica a la candidata demócrata Elizabeth Warren.

En una conversación que publicó en medio tecnológico The Verge, Zuckerberg asegura estar preparado para emprender un proceso legal en caso de que la senadora demócrata llegue a la Casa Blanca. En una de las grabaciones, que se tomaron en dos reuniones de julio, el jefe de la red social asegura que si Warren es elegida presidenta, “nos pondrá en problemas legales. Y ganaremos. Aún así, eso es una mierda. Quiero decir: no quiero una gran denuncia contra nuestro propio gobierno”.

Zuckerberg se refiere a las declaraciones en las que la candidata apunta a la separación de empresas que el Facebook a ido adquiriendo, especialmente Whatsapp e Instagram. Warren también ha cuestionado la fuerte influencia que tienen grandes compañías como la red social sobre la opinión pública. “Las grandes empresas tecnológicas de hoy en día tienen demasiado poder – demasiado poder sobre nuestra economía, nuestra sociedad y nuestra democracia”, dijo Warren en Medium en marzo.

En una publicación en Facebook, su CEO reconoció que esas grabaciones pertenecen a dos de las reuniones que hace semanalmente con sus empleados e indicó que “están destinadas a ser más internas que públicas”. En el mismo post, Zuckerberg invitó a escuchar las grabaciones, aunque no mencionó que uno de los temas que se tratan en ellas ha generado polémica con una rival de Donald Trump.

Elizabeth Warren sí que ha hablado abiertamente del tema en varios tuits publicados durante este martes. En el primero de ellos, la candidata escribió que “lo que realmente ‘sería una mierda’ sería no arreglar un sistema corrupto que permite a las grandes compañías como Facebook embarcarse en prácticas de competencia desleal“. “No dejaré que las grandes corporaciones sigan dictando nuestra política comercial”, dijo la demócrata de Massachusets en otra publicación en la red social del pajarito.

What would really “suck” is if we don’t fix a corrupt system that lets giant companies like Facebook engage in illegal anticompetitive practices, stomp on consumer privacy rights, and repeatedly fumble their responsibility to protect our democracy. https://t.co/rI0v55KKAi

— Elizabeth Warren (@ewarren) October 1, 2019