Mónica Naranjo denuncia el lado más oscuro de la industria musical

Hizo un disco bajo presión y con su hermano muy enfermo

Han pasado más de tres años desde que la cantante Mónica Naranjo incluyera por última vez algún tema de su disco ‘Chicas malas’ (2001) en su repertorio de canciones a interpretar en vivo y en directo, pero no ha sido hasta ahora cuando la conocida como ‘pantera de Figueras’ ha decidido explicar los motivos que le han llevado a ignorar cualquier sencillo de ese, por otro lado, exitoso álbum de cara a su nueva gira ‘Renaissance’, la cual dará comienzo esta misma semana.

“Sé que hace unos meses os dije que cantaría una canción de ‘Chicas Malas’… Lo he intentado y no puedo… Pero creo que debo explicaros por qué…”, ha escrito en la descripción de un vídeo que ha compartido en su cuenta de Instagram. “Mi hermano Enrique se puso muy enfermo durante la grabación del disco. Tuve que parar la grabación e irme con él al hospital. No sabíamos si iba a salir vivo o no“, ha empezado a explicar en la citada grabación.

Al margen de que su hermano saliera finalmente de peligro y la intérprete pudiera recuperar poco a poco la normalidad, lo cierto es que la actitud mostrada hacia ella por el sello discográfico para el que trabajaba en ese momento dejó mucho que desear -falta de empatía, entre otras cosas- e incluso podría haber derivado en acciones legales contra ella si Mónica no se hubiera plegado a sus incomprensibles órdenes.

“No quería dejarle solo cuando le pasaron a planta, así que me pasé la vida en el hospital con él. Entonces empezaron a presionarme desde la discográfica. Amenazaron con demandarme si no volvía al estudio para seguir con la grabación. Ante la amenaza, me vi obligada a dejar a mi hermano solo“, ha añadido en su dramático relato para denunciar, justo a continuación, el sinfín de crueldades similares que solían tener cabida en el sector de la música.

“Es algo que vi tan deshumanizado dentro de la industria, que ¿cómo no te va a dar asco? Años más tarde mi hermano murió. ¿De qué me sirve hacer el ejercicio de tocar un disco así si solo me mueve el dolor?”, se ha preguntado la célebre vocalista sobre un asunto que solo le trae malos recuerdos y le ha provocado una profunda desazón.