José José nunca fue un drogadicto, aseguró Verónica Castro

Quien fuera gran amiga del "Príncipe de la Canción" lo defendió con vehemencia

Desde el anuncio de la muerte de José José el sábado pasado, muchos artistas han compartido anécdotas que vivieron al lado del cantante, pero es Verónica Castro quien fue un poco más allá y revela cómo fue que comenzaron los problemas de su colega y amigo con el alcoholismo y la adicción a las drogas.

En entrevista telefónica con “Hoy”, la primera actriz señaló que conocía al “Príncipe de la Canción” desde mucho antes de que ambos fueran famosos y afirmó que era alguien a quien no le parecía correcto abusar de sustancias dañinas, pero se juntó con gente a la que le pareció buena idea inducirlo a los vicios.

“Él siempre estuvo rodeado de mucha gente maña, me molesta que le echen mucho la culpa a él de que se inyectaba y se drogaba. No siempre era él, había gente que le decía “tienes que levantarte para poder trabajar”. Había mucha gente que le aconsejó y lo ayudó a que él estuviera mal, pero él solo no era”, dijo Verónica.

Para finalizar, la actriz lamentó la discusión que enfrentan los tres hijos del intérprete de “La Nave Del Olvido” en torno al paradero de sus restos mortales y dijo que espera que todo se resuelva de la mejor manera posible para que el cantante pueda tener una despedida diga de alguien con más de cuatro décadas de trayectoria.