Dos días para celebrar la hispanidad en NYC

William Levy ofrece un adelanto su próxima participación en el Festival People en Español, que trae un programa cargado de presentaciones artísticas y conversatorios con estrellas latinas

El Festival People en Español regresa a la ciudad y se une a las festividades con motivo del Mes de la Herencia Hispana a través de un programa repleto de música y charlas motivacionales y educativas, a cargo de un selecto grupo de artistas, influenciadores y líderes comunitarios.

La sexta edición del encuentro anual, que entre otros objetivos busca educar a la comunidad sobre la importancia de ser parte del proceso cívico y político del país, se celebrará en The Armory, en Washigton Heights, el sábado 5 y el domingo 6 y girará en torno al tema ‘Juntos somos más’.

El programa, que contempla actividades para toda la familia sin costo alguno, incluye la participación del actor y productor William Levy, la periodista María Elena Salinas, la presentadora de televisión Francisca Lachapel, Amara ‘La Negra’, Ivy Queen ‘La reina del reggaetón’, el congresista Adriano Espaillat y la actriz Carmen Villalobos, entre otros, quienes interactuarán con el público y abordarán los más diversos temas a través de charlas.

Levy, quien se sentará a conversar el domingo 6 con la editora ejecutiva de People en Español, María Morales, compartió detalles de su próxima participación en el festival y explicó la razón por la que considera que ésta es una cita imperdible.

“Me entusiasma mucho participar en este festival porque es una iniciativa muy buena enfocada completamente en los latinos. Como actor y productor también he centrado mis esfuerzos y mi labor en el mercado latino, porque considero que no recibimos el apoyo necesario en este país. Voy al festival para estar con mi gente que ha respaldado siempre mi carrera”, comenta.

Al hablar del tema que abordará en su encuentro con Morales, el actor de cintas como ‘El fantasma de mi novia’ y ‘The Veil’, ‘A Change of Heart’ y ‘Addicted’, adelanta que compartirá con el público la manera que logró hacer sus sueños realidad y las barreras que ha enfrentado durante a lo largo de su carrera.

“Sin dudas los latinos enfrentamos tiempos muy difíciles, por lo que resulta oportuno compartir historias e inspirar a otros a seguir luchando por alcanzar sus metas. En este espacio hablaré de mi carrera, de lo que me motivó a emigrar de Cuba y la manera como he podido echar a un lado lo negativo y fijar la vista únicamente en lo positivo. El hecho de que esta conversación sea con María Morales es también muy especial porque ella me conoce perfectamente y ha estado muy cerca en las altas y bajas de mi trayectoria”, explica.

De igual manera, Levy quien registra entre sus actuaciones la participación en las telenovelas ‘Cuidado con el ángel’, ‘Triunfo del amor’, ‘Sortilegio’ y ‘La tempestad’, habla de los proyectos que acaparan el día a día en su agenda y de sus próximos planes.

Cuenta que recién terminó de trabajar con su compañía William Levy Entertaiment en la producción de su primer filme, titulado ‘En brazos de un asesino’, en la que también actúa. Subraya también que la referida cinta solo un adelanto de muchos otros proyectos, en los que trabaja con su socio Jeff Golberg, y que estarán centrados en el mercado latino.

“He visto muy de cerca cómo funciona la industria cinematográfica americana y me consta que no se valora el talento latino de la manera que se merece, un talento que sigue ávido de oportunidades. Partiendo de esta inquietud es que nace esta casa productora con el objetivo de aportar nuestro grano de arena, a fin de abrir puertas para los hispanos. Tenemos muchos planes en este sentido, ahora por ejemplo, a fin de ampliar nuestra labor, estamos contemplando la idea de abrir un estudio en República Dominicana”, concluye.

El Festival People en Español contará con las actuaciones musicales de Mariah, La Mama del Rap Melymel y Jhay Cortez. El programa se completa con los dúos Shambayah, Mau y Ricky y a la cantante cubana Aymee Nuviola.

En detalle:

Qué: Festival People en Español

Cuándo: los días 5 y 6 de octubre

Dónde: en The Armory, en Washington Heights

Información: http://www.peopleenespanol.com/festival