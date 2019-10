Kate Middleton, la duquesa de Cambridge, confiesa que le gusta el picante

La futura reina de Inglaterra también confesó que su esposo no tiene tanto aguante como ella para platillos tan fuertes

A diferencia de otras generaciones precedentes de la familia real británica, los duques de Cambridge, el príncipe William de Inglaterra y la duquesa Kate Middleton, han demostrado ser bastante abiertos a la hora de compartir públicamente ciertos entresijos de su vida más cotidiana en el palacio de Kensington, una actitud que ciertamente también exhiben el príncipe Harry y Meghan Markle, duques de Sussex, y otros representantes más jóvenes de la dinastía Windsor.

Tanto es así, que si hace un año los futuros reyes del país hablaban sin tapujos de sus programas de televisión favoritos -‘Juego de tronos’ y ‘Homeland’, por cierto-, ahora William y Kate han querido dar a conocer su afición a la comida asiática y, sobre todo, los diferentes niveles de tolerancia que tanto ellos como sus hijos tienen en relación a estos manjares que, por desgracia, no son aptos para todos los públicos debido a su picor.

“Me cuesta mucho hacer curry para toda la familia, la verdad. Para los niños no suelo añadir demasiadas especias, aunque Carlota resiste bastante bien el picante. A mí me gusta muy picante y a William algo más suave“, ha asegurado Kate, madre de los príncipes Jorge y Luis, además de la mencionada Carlota, durante un encuentro con miembros de la comunidad pakistaní en Londres.

El nieto de Isabel II, por su parte, ha tenido que matizar las declaraciones de su esposa para señalar que, aunque le encantan las comidas especiadas, trata de evitar a toda costa un aumento considerable de su temperatura corporal. En cualquier caso, de cara a su próxima visita oficial a Pakistán, la cual tendrá lugar entre los días 11 y 14 de octubre, Guillermo no tiene intención alguna de restringirse en el plano gastronómico y ha avisado incluso de que necesitará un traje nuevo para acomodar los kilos de más.

“El ‘calor’ [del picante] y yo no nos llevamos demasiado bien. Me gustan las especias pero no tanto lo picante. De todas maneras, estoy deseando ir ya. Creo que voy a necesitar un traje más grande para la vuelta, eso sí“, ha bromeado el primogénito de la desaparecida Diana de Gales.