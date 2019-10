Raphael se reinventa con música sinfónica y electrónica

El cantante español se reencontrará con el público neoyorquino en el Carnegie Hall

Raphael se reinventa una vez más fundiendo ahora sus canciones más emblemáticas en una fórmula musical que combina sonidos sinfónicos con electrónica.

El cantante español presenta ‘RESinphónico’, grabado en los célebres estudios Abbey Road de Londres junto al productor Lucas Vidal, una propuesta que compartirá con el público neoyorquino el próximo martes 8 en el Carnegie Hall, como parte de la gira ‘Resinphónico Tour 2019’.

El intérprete de temas como: ‘Mi gran noche’, ‘Yo soy aquel’, ‘Volveré a nacer’, Estuve enamorado’ y ‘Escándalo’ y que ha grabado más de 50 álbumes y que atesora 362 discos de oro y uno de uranio por la venta de sus producciones, adelanta que el concierto que ofrecerá en la ciudad será inolvidable.

“Será una noche maravillosa. He cantado en Carnegie Hall como unas 20 veces y siempre siento la misma emoción porque es un lugar idóneo para cantar. Me encanta Nueva York, tuve oportunidad de vivir allá antes de casarme y me gusta mucho visitar la ciudad en mi tiempo libre. Volveré ahora con las mismas ganas y fuerzas que la primera vez que canté en ese prestigioso teatro, estoy cargado de energía”, comenta.

El artista reconocido por sus dotes vocales y singular histrionismo en escena, explica que ‘RESinphónico’ es una experimentación que le llena de emoción porque permitirá que el público se reencuentre con los más grandes éxitos de su cancionero y que sientan como si se tratara de la primera vez que los escuchan.

“Pienso que la razón por la que estos temas siguen vigentes en el gusto del público es que son canciones muy buenas musicalmente con letras muy bien hechas. Son canciones atemporales. Este disco ha sido un reto inmenso en mi carrera, porque recoge sonidos muy novedosos, únicos. Estoy seguro de que la gente disfrutará mucho esta entrega, será inolvidable”, agrega el artista que en 2015 presentó el disco ‘Sinphonico’.

Miguel Rafael Martos Sánchez, su nombre completo, aprovecha para recordar el comienzo de su carrera, cuando apenas era un niño y se detiene en lo que considera como la fórmula que le abrió en grande las puertas de la industria musical durante su adolescencia. La carrera profesional de Raphael comenzó en 1962, tras obtener el premio en el Festival de Benidorm.

“La parte más difícil de los comienzos es saber imponer a las casas discográficas tu forma de ser, pero para ser sincero pude lograrlo en solo seis meses. Es que el público me adoptó muy pronto, y eso fue gracias a que mi forma de cantar y de accionar era completamente diferente a lo habitual. Nunca me he dejado influenciar, he sido siempre original, yo solo he seguido mi intuición”, subraya.

Con cerca de seis décadas sobre los escenarios, ‘El ruiseñor de Linares’, como también es conocido y quien además incluye en su repertorio las canciones ‘Qué sabe nadie’ y ‘Hablemos del amor’, comparte también una recomendación para los jóvenes artistas.

“El mayor consejo que puedo dar a los talentos emergentes, artistas en busca de oportunidades, es que se muestren tal como son, que hagan valer su forma de cantar y que no traten de imitar a sus compañeros”, concluye el cantante de 76 años.

En detalle

Qué: Raphael en concierto

Cuándo: martes 8 de octubre a las 8 p.m.

Dónde: En el Stern Auditorium/ Perelman Stage del Carnegie Hall

Información y entradas: http://www.carnegiehall.org