Ninel Conde asegura que en su relación con Giovanni Medina siempre ha existido violencia

“A veces hubiera preferido que me hubiera dado unas buenas cachetadas”: La cantante hace fuertes declaraciones sobre la relación que mantiene con el padre de su hijo

Ninel Conde hace fuertes declaraciones en contra de Giovanni Medina, padre de su hijo, quien hace unos días sufrió un accidente que puso en riesgo la vida del pequeño.

A su regreso a la Ciudad de México, “El bombón asesino” fue abordada por los medios de comunicación a quienes confesó que en su relación con el empresario siempre ha existido violencia, pero cuando decidió regresar con él fue solo pensando en el bien de su hijo:

“De que ha existido violencia, la ha existido, entonces ojalá que todo termine por el bien del niño”

El fin de semana pasado, Giovanny publicó en su cuenta de Instagram un video en donde explicaba que sufrió un accidente con su hijo, pero que el percance fue leve y tanto su hijo como él, se encontraban bien.

“Gracias a quienes se preocuparon, esto es una confusión, a Dios gracias no nos pasó nada. Amamos y respetamos a Ninel, hubiéramos esperado un poco de apoyo en momentos así pero seguimos adelante con alegría y el alma blanca como siempre”, expresó el empresario.

Después de estas declaraciones, la cantante reaccionó en la misma red social, con lágrimas y sin poder entender por qué el padre de su hijo no respondía a sus llamadas y fue hasta que este subió el video que se enteró de lo que había sucedido.

“A él lo que interesa es la opinión pública, entonces, la verdad no le puedo creer lo que me diga porque me está diciendo que no le pasó nada, que fue un banquetazo y la gente de la residencia me dice que dañó un árbol y que lo llevaron a urgencias”

Para sorpresa de todos, Ninel Conde aceptó que hubiera preferido la violencia física, en lugar de lo que estaba pasando en estos momentos:

“A veces hubiera preferido que me hubiera dado unas buenas cachetadas a todo lo demás”

Además, añadió que ha soportado todo porque su hijo es lo más importante en su vida:

“Lo hice por mi hijo… soy una mujer de trabajo, una mujer guerrera, pero hay talones de Aquiles para las mamás como los hijos” añadió la cantante.