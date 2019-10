Dos mexicanos entre los muertos por tiroteo en un bar de Kansas City

Las otras dos víctimas también son de ascendencia hispana

Medios de comunicación en Kansas City confirmaron que las víctimas mortales del tiroteo en un bar de Kansas City eran de ascendencia hispana.

Alfredo Calderón, Everaldo Meza y Francisco García Anaya fueron identificados entre los muertos por familiares y amigos de acuerdo con la estación KSHB. Se desconoce el nombre de la otra víctima. El tiroteo dejó cinco heridos.

El suceso, que también dejó cinco heridos, se produjo poco antes de la 1:30 a.m. De acuerdo con el New York Times, un hombre fue retirado del bar Tequila KC después de que arrojara un vaso de plástico a un cantinero que no quiso servirle por su mala conducta. El sujeto además peleó con otro cliente.

El sospechoso volvió minutos después acompañado de otro hombre y abrió fuego dentro del bar. Según la información, el sujeto ya había causado problemas un semana antes. El bar no contaba con su guardia de seguridad armado en esta ocasión.

La Policía descartó un crimen de odio por los testimonios recogidos con los sobrevivientes. También reveló imágenes de los sospechosos tomadas de cámaras de vigilancia.

Las edades de los muertos oscilan entre los 20 y los 50 años. El canciller de México Marcelo Ebrard dijo que dos de las víctimas son ciudadanos de ese país.

Les comunico que hay dos mexicanos fallecidos en Kansas, extendemos el más sentido pésame del Gobierno de México a sus familiares y amigos”, dijo Ebrard en un mensaje en Twitter.

“Tendrán nuestro apoyo sus familias”, añadió, al indicar que se esperan datos sobre “quiénes y por qué perpetraron este crimen”.

El bar es un establecimiento privado que solo admite a quienes son miembros. En su web, se describe como “un bar de barrio con bebidas frías y gente fantástica” y su menú incluye tacos, burritos, nachos y pizzas.

Con información de EFE,