Raúl de Molina, estrella de Univision, tiene tremendo problema a la hora de dormir

El conductor de El Gordo y la Flaca ha hecho una penosa confesión

Foto: David Becker/Getty Images for LARAS

La revista People lanzó el Festival de People en Español, y en uno de los paneles que se desarrollaron en dicho eventos se encontró Raúl de Molina, el conductor de El Gordo y la Flaca. Este llevó por nombre: ‘Las familias saludables son familias felices’.

El conductor de Univision confesó que por las noches le cuesta dormir porque su esposa ronca demasiado. Y parece ser que solo logra dormir en paz cuando está lejos de ella.

“A veces tengo problemas de dormir porque mi esposa ronca y no me deja dormir. Cuando llegué aquí a Nueva York dormí super bien y el día anterior dormí de maravilla”, confesó el Gordo de Molina, según reportó People en Español. Tremendo problema vive el “gordido de Univision”. Ya que la falta de sueño no es por problemas de consciencia, sino a causa de su esposa.