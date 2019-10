El sensual “twerking” de Chiquis Rivera y su duelo con Ana Bárbara en el escenario

View this post on Instagram

LO QUE HICIERON NO CUALQUIERA LO HACE 😦😦👏🏼👏🏼 . . #TTMT #TengoTalentoMuchoTalento #TengoTalento #MuchoTalento #EstrellaTV #Chiquis #AnaBarbara #DonCheto @canalestrellatv @chiquis @anabarbaramusic @donchetoalaire