Gaby Espino es la chica del bikini con lunares blancos

No eres tus pensamientos ni emociones. Eres la luz de la presencia, la conciencia que existe antes de todos los pensamientos y emociones, y que es más profunda. Aprendamos a fluir como la luz que habita en nosotros, a fluir como las aves, o como el mar. Estar en movimiento, si sentimos que estanos en movimiento en el momento presente, nuestro aquí y ahora, estaremos fluyendo con él. Fluir no significa pasarlo bien o disfrutar, sino navegar sin resistencia, adaptándonos a las condiciones externas que no controlamos. Esa no resistencia es lo que hace el camino, la vida más agradable. Yo me acepto con mis virtudes y mis áreas de oportunidad, a las que les dedico mi tiempo y trabajo para mejorarlas día a día. . .Esto es algo q leí y me encantó!!!! 🙏🏻🙏🏻🙌🏼❤️