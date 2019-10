Captan a José Joel tomándose una ‘selfie’ con el cajón de José José de fondo

Posa y sonríe como si se tratara de concierto

Mientras ruega y pide en los medios más importantes de Estados Unidos y México que por favor su hermana menor, Sarita Sosa, le entregue a México el cuerpo de su padre, captan a José Joel en el velorio de José José sonriendo y tomándose una selfie con el cajón del ‘Príncipe de la Canción’ de fondo.

Así lo captó la periodista mexicana Martha Vigil, quien como una admiradora más de José José decidió despedir los restos del cantante, este pasado domingo en el Miami Dade County Auditorium, de Miami.

Como ella misma explica, aunque no estaban permitidos los celulares, ante esa imagen que no podía creer estar viendo, decidió sacar su lado periodístico, no seguir las reglas y tomar la foto que documentó lo que para muchos podría considerarse una falta de respeto, desde quien pide la toma hasta José Joel, como hijo del difunto, prestándose a hacerla.

Recordemos que desde que recibimos la triste noticia del fallecimiento de José José, el foco se desvío en la guerra que se desató entre los hijos mayores, José Joel y Marysol Sosa, y la hija menor y al viuda, Sarita y Sara.

Primero porque los hijos mayores reclamaban ver el cuerpo y llevárselo a México. Luego hubo una supuesta reconciliación derivada de un acuerdo firmado, con abogados de por medio, en el consulado mexicano entre los hermanos.

Finalmente la reconciliación, que no llegó ni a tregua, se rompió, primero porque José Joel le reclamó a su hermana menor, que no dejaran pasar al velorio privado del viernes pasado, a sus invitados, y luego por la cremación del cuerpo de José José.

La cremación merece un capítulo aparte. Desde un principio se rumoró que Sara y Sarita habían decidido cremar los restos de José José, una parte dejarla en Miami y la otra llevar a México para las ceremonias de despedida y para enterrarlo a lado de la madre del cantante.

Esto lo terminó confirmando Sarita en una entrevista exclusiva que le dio a María Antonieta Collins el domingo pasado para Univision. José Joel y Marysol, a través de un abogado, frenaron por 48 horas dicho acto con la intención de convencer a las Saras de que los dejaran llevar el cuerpo completo a México de donde dicen es el cantante.

En Estados Unidos, la ley dice que es la viuda la única que tiene potestad sobre el cuerpo del fallecido cónyuge, por lo que Sara sería quien tendría la última palabra. A un día de las ceremonias programadas en México, todo indicaría que los restos de José José ya habrían sido cremados.